    Fans über Fake News geschockt: „Berlin – Tag & Nacht“-Star Lutz Schweigel für tot erklärt!

    Lutz Schweigel im KUKKSI-Interview
    Lutz Schweigel ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ nicht mehr wegzudenken und seit der ersten Folge dabei. Nun wurde das Urgestein der RTLZWEI-Daily für tot erklärt – es handelt sich dabei um eine Fake News.

    Immer wieder haben bekannte Persönlichkeiten mit falschen Todesmeldungen im Netz zu kämpfen. Einige Seiten in den sozialen Netzwerken erklärten beispielsweise Günther Jauch oder Thomas Gottschalk für tot – solche geschmacklosen Posts tauchen bei Facebook & Co. immer wieder auf.

    Lutz Schweigel im Netz für tot erklärt

    Nun hat auch „Berlin – Tag & Nacht“-Star Lutz Schweigel mit einer solchen Fake-Todesmeldung zu kämpfen. „Spur am Inselsee in Güstrow? Spürhunde schlagen bei der Suche nach dem vermissten ‚Berlin – Tag & Nacht‘-Künstler an – neue Hoffnung im Vermisstenfall!“, heißt es auf einer Facebook-Seite.

    Logo von "Bauer sucht Frau"
    Fake News verbreitet sich im Netz: "Bauer sucht Frau"-Kandidatin kurzerhand für tot erklärt

    Doch diese News ist ein Fake und entspricht nicht der Wahrheit! Lutz Schweigel hat sich bei Instagram selbst zu Wort gemeldet. „Ich bin NICHT tot! – Klare Worte zu den Fake-News über meinen angeblichen Tod“, stellt der Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ klar.

    „In den letzten Tagen kursieren auf Facebook und anderen Plattformen falsche Meldungen über mich – angeblich sei ich „tot aufgefunden“ worden oder werde vermisst. Das ist absoluter Unsinn! Mir geht es gut, ich lebe, und es besteht kein Grund zur Sorge“, so Lutz Schweigel.

    „Das ist nicht nur geschmacklos, sondern auch respektlos gegenüber echten Schicksalen“

    In dem Statement schreibt er weiter: „Ich finde es wirklich traurig und erschreckend, dass in einer Zeit, in der ohnehin schon so viele schlimme Dinge passieren, solche Falschmeldungen verbreitet werden – nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist nicht nur geschmacklos, sondern auch respektlos gegenüber echten Schicksalen. Bitte glaubt solchen Beiträgen nicht und teilt sie nicht weiter. Es gibt wirklich Wichtigeres, über das man berichten kann. Danke an alle, die sich Sorgen gemacht oder nachgefragt haben – alles gut bei mir! Ich lebe, mir geht’s gut und ich wünsche euch allen nur das Beste.“

