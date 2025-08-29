Connect with us

    Fake News: Dieter aus „Hartz und herzlich“ soll verstorben sein

    "Hartz und herzlich"
    Dieter aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ soll angeblich verstorben sein. Eine Todesanzeige wird massenhaft in den sozialen Netzwerken geteilt. Es handelt sich dabei um eine Fake News – der Protagonist aus der TV-Sendung lebt!

    Immer wieder kursieren angebliche Todesmeldungen von bekannten Persönlichkeiten in den sozialen Netzwerken. Nun wird bei Facebook behauptet, dass Dieter aus „Hartz und herzlich“ verstorben sei. Es handelt sich um einer der bekanntesten Protagonisten der Bürgergeld-Doku.

    „Heute erreichte uns die traurige Nachricht: Der liebevolle Familienvater und das Herz der Benz-Baracken in Mannheim hat uns für immer verlassen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie in der schweren Zeit. Das Team von ‚Hartz und herzlich‘ wird ihn unendlich vermissen“, heißt es in einer Todesanzeige. Darin ist auch ein Bild von Dieter zu sehen sowie das Logo von „Hartz und herzlich“.

    "Bachelors" Felix Stein und Martin Braun
    "Die Bachelors" 2025: Alles nur Fake in der RTL-Show? Ex-Bachelor bricht sein Schweigen

    Es wird dabei suggeriert, dass diese Todesanzeige vom Sender oder dem „Hartz und herzlich“-Team kommt. Fakt ist aber: Es handelt sich dabei um eine Fake News! Wer die angebliche Todesanzeige in Umlauf gebracht hat, ist völlig unklar – von dem Sender stammt diese jedoch nicht. Denn: Dieter ist NICHT verstorben.

    „Mit dem Tod macht man keine Witze“

    Und auch, wenn es sich um einen Fake handelt – der Post ging viral und wurde von vielen Nutzern geteilt. Einige User finden diesen „Spaß“ extrem geschmacklos. „Fake fake fake. Über den Tod solche Fake-Nachrichten zu verbreiten, ist geschmacklos und respektlos. Egal, ob man jemanden mag oder nicht“, heißt es in einem Kommentar. „Hört doch alle auf mit diesem Schwachsinn! Kehrt vor eurer Tür! Mit dem Tod macht man keine Witze, da hört der Spaß komplett auf!“, bringt es eine andere Userin auf den Punkt.

    Nicht nur bei Facebook, sondern auch bei TikTok ging die Fake News viral. „Erfahren Sie mehr über den plötzlichen Tod von Dieter Hartz und die Trauer seiner Fans. Ein bewegender Verlust für alle“, heißt es dort zu einem Clip. Auch dort kritisieren die Nutzer die falsche Todesmeldung scharf: „Es ist geschmacklos! Schämt euch, wer sowas verbreitet“, schreibt ein Nutzer.

