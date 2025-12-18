Fällt Schnee an den Festtagen? So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten 2025

Beim Wetter erlebt Deutschland eine Kehrtwende – und plötzlich erhöhen sich die Chancen auf weiße Weihnachten! Nach einer milden Adventszeit fallen die Temperaturen kurz vor Weihnachten in den Keller.

Die letzte flächendeckende Weihnacht hat Deutschland im Jahr 2010 erlebt – das liegt schon unglaubliche 15 Jahre zurück. In den vergangenen Jahren war es eher grün statt weiß. Und auch für dieses Jahr sahen die Prognosen keine weißen Weihnachten. Doch jetzt gibt es plötzlich eine Kehrtwende beim Wetter.

Experten verraten: Fällt Schnee an Weihnachten?

„Alle drei Wettermodelle, das Europäische Modell (ECMWF), das Amerikanische Modell (GFS) und auch das Deutsche Modell (ICON) zeigen gewisse Schneeregen- und Schneefall-Variationen an Heiligabend an“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt in der „Bild“-Zeitung. Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung rechnet mit Schnee an den Festtagen: „Am 1. und 2. Weihnachtstag liegen die Temperaturen um die null Grad. Im Westen leicht darüber, im Osten und Süden leicht darunter.“

Noch in dieser Woche lagen die Temperaturen bei bis zu 15 Grad – für die Jahreszeit ist das viel zu mild. Pünktlich zu Weihnachten kommt der Wetterwechsel – es wird kalt. Denn die Temperaturen erreichen tagsüber kaum mehr als 0 Grad. Die Wetter-Experten sind sich sicher: Es werden kalte Weihnachten. Wenn dazu auch noch Niederschläge vom Himmel kommen, könnten daraus weiße werden.

„Wenn sich die null Grad bewahrheiten, wäre es das kälteste Weihnachten seit 2010“, erklärt Dominik Jung. Einen Haken gibt es jedoch: Selbst, wenn Schnee fallen würde – es ist fraglich, ob dieser liegen bleibt. Denn der Boden ist aufgrund der milden Temperaturen in den vergangenen Wochen noch aufgewärmt. Erst ab 300 oder 400 Metern könnte sich eine Schneedecke bilden. Doch garantiert ist eine weiße Weihnacht in diesem Jahr nicht – auch, wenn die Chancen auf Schnee gestiegen sind.

Es wird bitterkalt nach den Festtagen

Nach Weihnachten folgt ein weiterer Temperatursturz. Dann könnte es bitterkalt in Deutschland werden! Am 27. Dezember 2025 zieht eine Eisnacht über Deutschland – die Temperaturen liegen dann bei rund minus 13 Grad. Tagsüber liegen die Werte dann kaum über dem Gefrierpunkt.