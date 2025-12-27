Darum sollte die Zahnbürste nicht im Bad aufbewahrt werden

Die meisten Menschen schenken der Aufbewahrung ihrer Zahnbürste nur wenig Aufmerksamkeit – sie steht meist in der Nähe vom Waschbecken oder der Toilette. Doch genau hier liegt ein unterschätztes Gesundheitsrisiko.

Das Badezimmer ist der Ort, wo täglich mehrmals die Zähne geputzt werden. Es ist also naheliegend, dass man auch dort die Zahnbürste aufbewahrt. Denn schließlich benötigt man dazu Wasser und im Idealfall einen Spiegel – und diese Dinge hat man nun im Badezimmer. Doch genau dort herrschen nicht die besten hygienischen Bedingungen.

Deshalb ist die Zahnbürste im Badezimmer keine gute Idee

Die Luftfeuchtigkeit und starken Feuchtigkeitsschwankungen sind im Badezimmer am höchsten. Es ist damit ein perfekter Nährboden für Bakterien und Keime. Eine besondere Gefahr ist die Betätigung der Toilettenspülung – vor allem dann, wenn dabei der Deckel offen bleibt. Dabei gelangen Wassertröpfchen in die Luft. Diese Tröpfchen werden auch Aerosole genannt, welche Keime aus der Toilette enthalten und werden im Raum verteilt – auch in den Borsten der Zahnbürste, wenn diese in unmittelbarer Nähe zur Toilette aufbewahrt wird.

Gesundheitsgefahren durch Bakterien aus der Toilette

Besonders Bakterien wie E. coli und andere Fäkal-Keime sind dramatisch, welche dann in den Mund gelangen könnten. Und das kann gesundheitliche Probleme mit sich bringen: Bakterien aus der Toilette können das Risiko von Zahnfleischentzündungen, Karies und sogar Parodontitis deutlich erhöhen. Fäkalbakterien, welche von der Zahnbürste in den Körper gelangen, können Magen-Darm-Erkrankungen in Verbindung mit Durchfall oder Übelkeit verursachen. Zudem können die Keime, welche über die Mundschleimhaut verbreitet werden, auch Infektionen und Erkältungen auslösen.

Wie sollte die Zahnbürste aufbewahrt werden?

Um auf Nummer sicher zu gehen, kann die Zahnbürste einfach in einem anderen Raum aufbewahrt werden. Wenn man sich damit nicht anfreunden kann, geht es durchaus auch im Badezimmer – jedoch ist die richtige Aufbewahrung das Stichwort. So kann die Zahnbürste beispielsweise in einem verschließbaren Badezimmerschrank aufbewahrt werden. Zudem werde es vorteilhaft, sich die Zahnbürste in einer stehenden Position befindet – jedoch ohne eine andere Zahnbürste zu berühren.

Wenn die Zahnbürste doch draußen steht, wäre ein Abstand zur Toilette von mindestens ein bis zwei Meter ratsam. Eine spezielle Schutzkappe für die Zahnbürste kann verhindern, dass sie mit den Partikeln aus der Luft in Berührung kommt – jedoch sollte diese kleine Löcher haben, um Schimmelbildung zu vermeiden. Wichtig ist auch, die Zahnbürste regelmäßig auszutauschen und nach dem Gebrauch ist eine gründliche Reinigung sinnvoll. Die Toilette sollte bei einem geschlossenen Deckel gespült werden – so können die Aerosole nicht im Raum verbreitet werden.