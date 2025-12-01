Connect with us

    Nach Krebs-Diagnose: Findet der TV-Abschied von Thomas Gottschalk bei RTL statt?

    gepostet am

    Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger, und Günther Jauch
    RTL / Stefan Gregorowius

    Thomas Gottschalk hat seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht. Am 6. Dezember findet sein TV-Abschied bei RTL statt. Wird die Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ planmäßig stattfinden? RTL hat sich bei KUKKSI dazu geäußert.

    Deutschland ist in großer Sorge. Thomas Gottschalk hat seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht. „Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen“, berichtet seine Ehefrau Karina in der „Bild“-Zeitung.

    RTL meldet sich zu Wort: Thomas Gottschalk wird in TV-Show auftreten

    Am kommenden Samstag plant Thomas Gottschalk seinen Abschied im TV – kann dieser überhaupt stattfinden? Nun hat sich RTL zu Wort gemeldet. „Die Show ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ wird wie geplant am kommenden Samstag, den 6. Dezember, stattfinden. Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen bewegenden Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern. Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite“, erklärte ein Sendersprecher gegenüber KUKKSI.

    Steffi Brungs
    Nach Krebsdiagnose: RTL-Moderatorin Steffi Brungs wehrt sich gegen ekelhafte Kommentare

    Es wird ein großer emotionaler Abschied nach sieben Jahren und 47 Folgen: RTL zeigt am Samstag, den 6.12.2025 um 20.15 Uhr live eine neue Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“. Diesmal steht der Abend unter einem besonderen Vorzeichen: Für Thomas Gottschalk, Deutschlands Entertainer Nr. 1, wird es auf eigenen Wunsch der letzte Auftritt in einer großen Samstagabendshow sein.

    Noch ein letztes Mal trifft am Nikolaustag Deutschlands beliebtestes Entertainment-Trio ohne jede Vorbereitung auf abenteuerliche Spiele, überraschende Promi-Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen. Wie immer entscheidet sich erst während der Live-Sendung, wer moderiert und wer im Team für die eigene Zuschauertribüne antritt.

