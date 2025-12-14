„Unverschämt“: Glühwein für 8,50 Euro auf Berliner Weihnachtsmarkt sorgt für Kritik

Traditionell liegt Berlin bei den Glühwein-Preisen in Deutschland an der Spitze. Doch eine Bude auf dem Breitscheidplatz am Zoologischen Garten verlangt Wucher-Preise – dort kostet der Glühwein nämlich bis zu 8,50 Euro. Die Besucher reagieren verärgert und zeigen dafür wenig Verständnis.

Die Preise für Glühwein auf den Weihnachtsmärkten in Deutschland sind in diesem Jahr angestiegen. Das wird begründet mit den Standmieten, Personalkosten sowie höheren Energiekosten. Eine Bude auf dem Breitscheidplatz in Berlin will für einen Glühwein 6.50 Euro haben – mit Schuss sogar 8.50 Euro. Das sorgt für Unverständnis bei den Besuchern. Und natürlich kommt das Tassenpfand hinzu.

Eine KUKKSI-Reporterin hat sich auf dem Breitscheidplatz in Berlin umgesehen: Auf dem Weihnachtsmarkt um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche kostet der Glühwein im Durchschnitt um die fünf Euro. Die Preise stehen meist direkt sichtbar an der jeweiligen Glühweinbude.

An einem Stand waren die Preise jedoch nicht sofort im sichtbaren Bereich – und das offenbar aus gutem Grund. Denn erst, als man direkt am Tresen stand, konnte man auf einer kleinen Karte die Preise sehen – und dann folgte der Preis-Schock: Für einen Glühwein müssen Besucher 6,50 Euro blechen, mit Schuss sogar 8,50 Euro! Auch der Rose-Glühwein ist mit sieben Euro vergleichsweise teuer.

„Die Preise sind einfach unverschämt“

„Ich bin davon ausgegangen, dass der Glühwein hier auch um die fünf Euro kostet, da man nicht sofort die Preise sehen konnte. Erst nach der Bestellung habe ich gemerkt, wie teuer der Glühwein hier ist. Nicht nochmal. Den bekomme ich 50 Meter weiter an der nächsten Bude billiger“, sagt eine Besucherin zu KUKKSI. „Die Preise sind einfach unverschämt und ist für mich Abzocke“, meint anderer. „Vielleicht erklären sich die hohen Preise damit, dass direkt am Tresen ein Sicherheitsmann steht – der muss ja bezahlt werden“, stellt ein anderer fest.

Zwar sind in den vergangenen Jahren die Energiepreise und Standmieten tatsächlich deutlich gestiegen – die Besucher zweifeln jedoch daran, ob das solche Wucher-Preise für einen Glühwein rechtfertigt. Vor allem auch aus dem Aspekt, dass es auf dem gleichen Weihnachtsmarkt zahlreiche Stände gibt, welche den Glühwein deutlich günstiger anbieten. Und dass es noch billiger geht, zeigt beispielsweise der Weihnachtsmarkt „Berliner Wintertraum“ in Treptow-Köpenick. Dort kostet der Glühwein nämlich nur schlappe vier Euro.