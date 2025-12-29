Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Regina aus „Hartz und herzlich“ ist tot – „Wirst uns fehlen“

    gepostet am

    Regina aus "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Riesige Trauer bei den Fans von „Hartz und herzlich“. Die bekannte Protagonistin Regina ist überraschend verstorben. Das gab RTLZWEI bei Instagram bekannt.

    „Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist“

    Regina aus „Hartz und herzlich“ ist verstorben. „Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben“, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der RTLZWEI-Sendung. Details zu der Todesursache gibt es nicht. Sie erlitt damals jedoch einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt. 

    Regina gehörte zu den bekanntesten Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku und wurde mehrere Jahre lang von einem Kamerateam begleitet. Sie war für ihre humorvolle, aber auch direkte Art bekannt.

    Alan Menglong
    Sturz aus einer Wohnung: Netflix-Star Alan Menglong (†37) ist tot

    „Nun bist du wieder mit Norbert vereint“

    Der überraschende Tod sorgt für Bestürzung bei den Zuschauern. Zahlreiche Follower sprachen ihre Anteilnahme aus. „Ruhe in Frieden, nun bist du wieder mit Norbert vereint“ oder „RIP. Es ist so traurig“ schreiben die User in den Kommentaren. Norbert war der Verlobte von Regina und ist an den Folgen einer Tumor-Erkrankung gestorben.

    Plant RTLZWEI eine Sondersendung?

    Wie RTLZWEI mit dem Tod von Regina umgeht, muss man abwarten. In der Vergangenheit widmete der Sender eine Sondersendung an die verstorbene Dagmar. Ob es auch bei Regina eine Sondersendung geben wird, ist derzeit noch unklar.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023