Regina aus „Hartz und herzlich“ ist tot – „Wirst uns fehlen“

Riesige Trauer bei den Fans von „Hartz und herzlich“. Die bekannte Protagonistin Regina ist überraschend verstorben. Das gab RTLZWEI bei Instagram bekannt.

„Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist“

Regina aus „Hartz und herzlich“ ist verstorben. „Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben“, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der RTLZWEI-Sendung. Details zu der Todesursache gibt es nicht. Sie erlitt damals jedoch einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt.

Regina gehörte zu den bekanntesten Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku und wurde mehrere Jahre lang von einem Kamerateam begleitet. Sie war für ihre humorvolle, aber auch direkte Art bekannt.

„Nun bist du wieder mit Norbert vereint“

Der überraschende Tod sorgt für Bestürzung bei den Zuschauern. Zahlreiche Follower sprachen ihre Anteilnahme aus. „Ruhe in Frieden, nun bist du wieder mit Norbert vereint“ oder „RIP. Es ist so traurig“ schreiben die User in den Kommentaren. Norbert war der Verlobte von Regina und ist an den Folgen einer Tumor-Erkrankung gestorben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der 𝗛𝗔𝗥𝗧𝗭 𝗨𝗡𝗗 𝗛𝗘𝗥𝗭𝗟𝗜𝗖𝗛 Account (@hartzundherzlich_official)

Plant RTLZWEI eine Sondersendung?

Wie RTLZWEI mit dem Tod von Regina umgeht, muss man abwarten. In der Vergangenheit widmete der Sender eine Sondersendung an die verstorbene Dagmar. Ob es auch bei Regina eine Sondersendung geben wird, ist derzeit noch unklar.