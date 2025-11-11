Show fällt aus? Verwirrung um „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ausstrahlung – SAT.1 meldet sich zu Wort

Immer dienstags läuft in SAT.1 eine neue Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“. Nun gibt es Verwirrung um die Ausstrahlung der Kuppelshow am 18. November. Jetzt hat sich der Sender zu Wort gemeldet.

Bei SAT.1 wird es dienstags romantisch: In „Hochzeit auf den ersten Blick“ treten zwei Fremde vor den Traualtar und geben sich das Ja-Wort, obwohl sie sich davor noch nie gesehen haben. Um die neue Folge am 18. November 2025 gibt es jedoch Verwirrung – angeblich soll die Episode aufgrund eines Fußballspiels ausfallen.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ fällt NICHT aus

Einige Medien wie beispielsweise TVMovie berichten, dass „Hochzeit auf den ersten Blick“ in der kommenden Woche ausfallen soll. Der Grund für die angebliche Pause? SAT.1 zeigt an diesem Abend ein Fußballspiel – deshalb muss „Hochzeit auf den ersten Blick“ weichen. Der Sender überträgt die U21-EM-Qualifikation zwischen Deutschland und Georgien.

Jedoch entsprechen die Medienberichte nicht der Wahrheit, wie SAT.1 auf KUKKSI-Nachfrage klarstellt. Denn das Fußballspiel zwischen Deutschland und Georgien läuft ab 17.30 Uhr in SAT.1 und hat demnach keine Auswirkungen auf die Primetime – demzufolge zeigt SAT.1 auch eine neue Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“. Die Kuppelshow fällt also definitiv nicht aus. „#HadeB läuft am 18. November wie geplant um 20:15 Uhr“, sagt Sendersprecher Christoph Körfer zu KUKKSI.

Darum geht es in der neuen Folge am 18. November 2025

Zwölf Singles wagen ein Experiment und haben ihr wohl aufregendstes Blind Date: mit einem Menschen, den sie erst vor dem Standesbeamten kennenlernen – und mit dem sie in eine Zukunft voller Liebe und Glück aufbrechen wollen. Das erfahrene Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst ist verantwortlich für die Matches. Mit Fingerspitzengefühl, Wissenschaft und einem Hauch Amor-Magie suchen sie nach Paaren, deren Herzen im gleichen Takt schlagen.

Marco und Marcs Hochzeitsreise ist ein Auf und Ab der Gefühle, doch beide bemühen sich um eine klare Kommunikation. Auch auf Island ist die Situation verfahren: Julia und Julian kämpfen um ihre Beziehung, doch es wird immer klarer, dass sie ungeklärte Themen haben. Bei einer Husky-Wanderung geht es für Lina und Daniel um Nähe, Distanz und Eifersucht. Nach ihrer Hochzeit entwickelt sich zwischen Sarah und Martin schnell eine innige Beziehung, die sich in Riga nochmal vertieft.