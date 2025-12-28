Promi-Babys 2025: Diese Stars freuten sich über Nachwuchs

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und einige Promis machten ihr Familien-Glück perfekt: Sie sind Eltern geworden! Wir verraten, welche Stars sich über Nachwuchs freuen konnten.

2025 war das Jahr der süßen Überraschungen. Ob Stars, Royals, Politiker oder auch Influencer – zahlreiche bekannte Persönlichkeiten haben ihr Familien-Glück mit einem Baby gekrönt.

Das sind die Promi-Babys des Jahres 2025

Christian Lindner (46) und Franca Lehfeldt (35) bestätigten im April auf Instagram: „Vor wenigen Tagen sind wir Eltern unseres ersten Kindes geworden. Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind.“ Seit 2022 sind der ehemalige Finanzminister und die Journalistin verheiratet.

Am 29. März bekam Gina Schumacher ihr erstes Kind. Corinna und Michael Schumacher (56) wurden damit erstmals Großeltern. „Willkommen auf der Welt, Millie“, schrieb sie bei Instagram. Machine Gun Kelly (35) und Megan Fox (38) sind zwar kein Paar mehr, aber sind weiterhin freundschaftlich verbunden. Am 27. März 2025 kam ihre Tochter auf die Welt – für die Schauspielerin ist es bereits das vierte Kind.

Kaum zu glauben, aber Eminem (53) ist schon Großvater! Denn seine Tochter Hailie Jade Scott (30) brachte am 14. März ihr erstes Kind auf die Welt. Felix (41) und Miriam Neureuther (34) verkündeten am 4. März 2025, dass sie zum vierten Mal Eltern geworden sind. „Ein Geschenk des Himmels“, schrieben die Wintersport-Profis. Auch Ed Westwick (37) und Amy Jackson (33) freuten sich über Nachwuchs: „Willkommen auf der Welt, kleiner Junge“, teilte das Paar im März mit.

„Meine liebe Iman ist jetzt eine Mutter. Wir sind dankbar und überglücklich, Amina kennenzulernen, den neuesten Segen für unsere Familie“ – mit diesen Worten verkündete Großmutter Königin Rania (54) von Jordanien die Geburt ihrer Enkeltochter. Erst einen Monat davor war die Schwangerschaft von Prinzessin Iman (28) bekannt.

„Um 05:30 Uhr ist unser Sohn mit 52 cm und 3.770g gesund und putzmunter auf die Welt gekommen“, freute sich die ehemalige „Germanys’s next Topmodel“-Kandidatin Fiona Erdmann (36) am 12. Februar 2025. Gisele Bündchen (44) und ihr Partner Joaquim Valente (37) sind ebenfalls Eltern geworden. Lily Collins (36) und Charlie McDowell (41) dürfen sich auch über Nachwuchs freuen. Das Baby der „Emily in Paris“-Darstellerin brachte eine Leihmutter auf die Welt.

„Das Büro des Reichsmarschalls freut sich mitzuteilen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sofia am Freitag, dem 7. Februar 2025, um 13.10 Uhr im Krankenhaus von Danderyd eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat“ – mit diesen Worten hat das schwedische Königshaus die Geburt von Prinzessin Sofia bestätigt. Das schwedische Prinzenpaar hat schon drei Söhne: Alexander (8), Gabriel (7) und Julian (3). Das Mädchen ist das neunte Enkelkind von König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia (81).

Nachwuchs gab es auch im britischen Königshaus: Prinzessin Beatrice (36) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) durften am 22. Januar die kleine Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi in den Armen halten. Am 4. Oktober wurden zudem Beatrice Borromeo (40) und ihr Mann Pierre Casiraghi (38) zum dritten Mal Eltern, als die kleine Bianca Caroline Marta geboren wurde.

Schlager-Ikone Helene Fischer (41) hat ihr zweites Baby im August bekommen. Aus dem Grund zog sich die Sängerin für den Rest des Jahres aus der Öffentlichkeit zurück, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Diese Zeit wollte Helene Fischer „ganz bewusst in Ruhe“ erleben und verzichtete auch auf ihre ZDF-Show an Weihnachten. Die erste gemeinsame Tochter Nala kam 2021 zur Welt. Seit 2018 ist sie mit dem Akrobaten Thomas Seitel (40) liiert.

Rap-Superstar Cardi B (33) hat im November ihr viertes Kind bekommen. Die Sängerin sprach bei Instagram über ein neues Kapitel in ihrem Leben. Influencerin Tanja Makarić (28) ist kurz vor Weihnachten zum ersten Mal Mutter geworden. „Es ist das Schönste, was mir in diesem Jahr hätte passieren können. […] Malou Jolié ist am 20. Dezember zur Welt gekommen und es geht ihr sehr gut“, sagte sie in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Sebastian Deyle (48) und Pia sind erstmals Eltern geworden: „Seit dem 27.10.2025 um genau 22:07 Uhr bin ich auf dieser Welt…ganz schön frisch hier. Ich wiege 3305 Gramm und bin 50cm groß. Ich weine (fast) nie…dafür meine Eltern andauernd. Sie sagen, ich bin ihr größtes Glück…und ehrlich gestanden seh ich das auch so“, schrieb der „Rote Rosen“-Darsteller bei Instagram.

Rihanna (37) und A$AP Rocky (37) haben ein Baby bekommen und hört auf den Namen Rocki Irish Mayers. Elvis Preselys Enkelin Riley Keough (36) ist wieder Mama geworden. Auch Calvin Harris (41) und Vicky Hope (36) freuen sich über Nachwuchs: „Am 20. Juli kam unser Junge zur Welt. Micah ist da! Meine Frau ist eine Superheldin und ich bin voller Ehrfurcht vor ihrer ursprünglichen Weisheit! Einfach so dankbar. Wir lieben dich so sehr, Mica“, schrieb der Musiker. „Drake & Josh“-Star Josh Peck (39) ist ebenfalls wieder Papa geworden.

Ex-GNTM-Kandidatin Mandy Bork (34) ist zum ersten Mal Mama geworden, wie sie auf Instagram verkündet: „Die größte Liebe von allen. Unser Sohn, geboren am 02.10.25“. Millie Bobby Brown (21) und Jake Bongiovi (23) entschieden sich für eine Adoption: „In diesem Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch Adoption aufgenommen. Wir sind überglücklich, dass wir dieses wunderbare neue Kapitel der Elternschaft in aller Ruhe und Privatsphäre in Angriff nehmen können.“

Model Olivia Culpo (33) und Football-Star Chris McCaffrey (29) haben ihr erstes Baby auf die Welt gebracht. „Alles was zählt“-Schauspieler Francisco Medina (48) ist Vater von Zwillingen geworden. Ex-Fußballspieler Antoine Griezmann (34) und seine Frau Erika haben ihr viertes Kind auf der Welt begrüßt. Tennisspielerin Angelique Kerber (37) verkündete am 15. Juni 2025 die Geburt ihres Sohnes und auch Romina Palm (26) hat ihr Baby geboren.

Amber Heard (39) hat Zwillinge bekommen: „Den Muttertag 2025 werde ich nie vergessen. In diesem Jahr bin ich unbeschreiblich glücklich, die Vervollständigung der Familie zu feiern, die ich mir seit Jahren gewünscht habe“. Die Tochter von GZSZ-Star Felix van Deventer (29) und seine Freundin Antje kam am 2. Mai auf die Welt. DSDS-Bekanntheit Katharina Eisenblut (31) freute sich in diesem Jahr riesig über ihr erstes Kind. American-Football-Spieler Jason Kelce (38) ist wieder Papa geworden: Seine vierte Tochter Finnley ‚Finn‘ Anne Kelce kam am 30. März zur Welt.

Fußballer Florian Neuhaus (28) ist erstmals Papa geworden. Auch Fußballer Kai Havertz (26) wurde Vater: „Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge“, schrieb er in einem Instagram-Post. Schauspieler Ed Westwick (38) und Amy Jackson (33) freuen sich ebenfalls über ihren Sohn, welcher auf den Namen Oscar Alexander Westwick hört. Reality-Sternchen Kim Gloss (33) hat ihre kleine Tochter am 20. März um 3:33 Uhr zur Welt gebracht. Auch Reality-Star Christina Dimitriou (33) ist Mutter geworden, wie sie im März bei Instagram postete.

Bei „Bares für Rares“ gibt es Nachwuchs: Händlerin Sarah Schreiber (38) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht und Keith Richards‘ Tochter Alexandra hat die Rolling-Stones-Legende zum achten Mal zum Großvater gemacht. Unternehmer Elon Musk (54) wurde Vater – und zwar zum 14. Mal!

Fußballstar Ilkay Gündogan (35) und seine Frau Sara bekamen Nachwuchs, auch Andrea Gerhard (42) und David Wehle (44), Lily Collins (36) und Charlie McDowell (42), Liz Kaeber (33), Willi Gabalier (44) und Christiana Gabalier, Disney-Star Skai Jackson (23), Schauspieler Moritz Bleibtreu (54) sowie „Hochzeit auf den ersten Blick“-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (43) haben ein Baby auf die Welt gebracht.