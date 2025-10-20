„Promi Big Brother“ 2025: Karina will nie wieder ins Reality-TV!

Neben Achim Petry musste auch Tiktok-Star Karina2You das „Promi Big Brother“-Haus verlassen. Im Interview mit KUKKSI erzählt der TikTok-Star, wie sie zu Harald Glööckler steht und dass sie an keinen Realityshows mehr teilnehmen will.

Karina ist stolz, es ins Halbfinale von „Promi Big Brother“ geschafft zu haben. „Ich bin sehr glücklich und habe meine Familie wieder. Es war für mich unvorstellbar, dass ich es so weit geschafft habe und bin dafür sehr dankbar“, sagt die Influencerin im Interview mit KUKKSI.

„Ich bereue keinen einzigen Moment und auch kein Wort“

Ihr Fazit lautet: „‚Promi Big Brother‘ war für mich eine tolle Erfahrung und ich habe verschiedene Leute kennengelernt. Ich habe gehungert, gefroren und verschiedene Herausforderungen absolviert. Ich bereue keinen einzigen Moment und auch kein Wort.“ Einige Auseinandersetzungen im Haus gingen jedoch an die Substanz: „Das Schlimmste bei ‚Promi Big Brother‘ war für mich der Streit. Und auch, dass ich von Laura erfahren habe, dass mich einige Kandidaten raus haben wollten.“

Mit Harald Glööckler kam es bei der offenen Nominierung zum Zoff mit Karina. „Am Anfang habe ich mich mit Harald sehr gut verstanden und er ist ein Herzensmensch. Nach der Nominierung kamen wir in den Rohbau an und ich habe zu Harald gesagt, ‚Ich freue mich sehr, dass du da bist‘. Er schaute mich daraufhin sehr kalt an und sagte, ‚Du hast mich aber nicht geschützt‘. Ab diesem Punkt war mir klar, dass ich auf seiner Black List gelandet bin. Am nächsten Tag hat er dann immer versucht, zu sticheln. Er war ab dem Moment auf Kriegsfuß. Das wollte ich mir nicht gefallen lassen und deshalb habe ich ihn dann nominiert. Diese Entscheidung bereue ich nicht und schäme mich auch für kein einziges Wort, was ich bei ‚Promi Big Brother‘ gesagt habe“, erklärt die Kandidatin.

Mit ihrer bewegenden Lebensgeschichte rührte Karina nicht nur die Zuschauer, sondern vor allem auch die Mitcamper zu Tränen. „Im Freundeskreis kennt man die Geschichte von mir. Aber ich habe immer nur über einige Sachen gesprochen, aber nie sofort die ganze Geschichte. Das vor einem solchen großen Publikum zu erzählen, was für mich sehr emotional. Das war für mich auch der schlimmste Tag. Ich bin so glücklich, dass ich meine Jugendzeit nach mehreren Selbstmordversuchen überhaupt überlebt habe und dass ich jetzt hier sitzen darf, ist ein Wunder“, so Karina.

„Ich würde auf gar keinen Fall mehr in Realityshows für kein Geld der Welt gehen“

Mit Reality-TV habe Karina jedoch abgeschlossen: „Ich würde auf gar keinen Fall mehr in Realityshows für kein Geld der Welt gehen. ‚Promi Big Brother‘ war eine Ausnahme und war mein letztes Format in dem Genre. In Shows aufzutreten, kann ich mir jedoch sehr gut vorstellen, dass man einen Tag von der Familie getrennt ist – aber nie mehr so lange wie jetzt. ‚Promi Big Brother‘ war dennoch eine tolle Erfahrung.“

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.