Rolf Zuckowski: Hinter dem Mega-Hit „In der Weihnachtsbäckerei“ steckt eine kuriose Lüge

Rolf Zuckowski erreicht mit seinen Liedern bis heute unzählige Menschen. Vor allem „In der Weihnachtsbäckerei“ ist ein Mega-Hit – jedoch steckt dahinter eine kuriose Lüge.

Nicht nur für Filme, sondern auch für Songs gilt: Alle Jahre wieder! Klassiker wie „Last Christmas“, „Christmas Time“ oder „All I Want For Christmas Is You“ laufen in der Weihnachtszeit hoch und runter. Und natürlich darf auch der Song „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski nicht fehlen.

Rolf Zuckowski war selbst gar nicht in der Weihnachtsbäckerei

Rolf Zuckowski gehört zu den erfolgreichsten Sängern in Deutschland und verkaufte mehr als 20 Millionen Tonträger. Plätzchen backen gehört für viele in der Weihnachtszeit einfach dazu – auch in der Familie Zuckowski. Die Wahrheit ist jedoch: Rolf selbst war nie in der Weihnachtsbäckerei.

„Unsere Küche ist sehr schmal und nur drei Meter lang. Eigentlich passen da nur zwei bis drei Leute rein, sonst steht man sich im Weg. Beim Backen habe ich bei den Kindern und Enkeln immer nur durch die Tür geguckt – und zwischendurch mal genascht“, sagte der Sänger im Jahr 2022 im Kölner „Express“.

Und wie kam Rolf Zuckowski überhaupt auf die Idee, den Song zu schreiben? Nach einem Konzert telefonierte er während der Heimfahrt mit seiner Frau, welche gerade dabei war, mit den Kindern Plätzchen zu backen. Als er zu Hause ankam, war der Song fertig.

Der Song wurde im Auto geschrieben

Den Song habe er im Auto geschrieben: „Als ich ‚In der Weihnachtsbäckerei‘ im Auto geschrieben habe, weil ich erfuhr, dass zu Hause gebacken wird, habe ich mir irgendwie ausgedacht, wie es sein könnte. Das ist ja kein umsetzbares Rezept, es fehlen Angaben zu Menge und Dauer – aber dafür ist es umso lustiger. Das hat das Lied so erfolgreich gemacht.“

Erschienen ist der Titel 1987 auf dem Album „Winterkinder“, das mit dem Guiness-Award als meistverkauftes, deutschsprachiges Weihnachtsalbum ausgezeichnet wurde. Der Song wird auch immer wieder im Fernsehen in diversen Weihnachtsshows gespielt – auch in den Shows von Florian Silbereisen oder Helene Fischer.