Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI exklusiv

    Mega-Konzert in Dortmund: Isi Glück macht ihre Fans glücklich – „Die Show war legendär“

    gepostet am

    Isi Glück in Dortmund
    KUKKSI | Oliver Stangl

    Isi Glück ist die Ballermann-Queen auf Mallorca! Doch bei ihrem ersten Solo-Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund hat die Sängerin gezeigt, dass sie mehr kann als nur Partyhits. KUKKSI-Reporter Oliver Stangl war bei dem Konzert vor Ort. 

    Im Megapark auf Mallorca ist Isi Glück kaum wegzudenken. Denn seit dem Jahr 2017 sorgt die Sängerin dort für Partystimmung und heizt den Urlaubern ein. Nun gab die Sängerin ihr erstes Solo-Konzert in Dortmund – tausende Fans waren vor Ort, um die Künstlerin live zu erleben.

    Spektakuläre Popshow mit vielen Effekten in Dortmund

    Isi Glück sang zahlreiche Hits aus ihrem Album „Alles Isi“ sowie Songs aus ihrer Anfangszeit und hat damit gezeigt, dass sie mehr als Partyschlager kann. In einer zweistündigen Show mit zahlreichen Effekten, viel Pyrotechnik und aufwendigen Tanzeinlagen machte die Sängerin ihre Fans glücklich. Und auch die riesige Leinwand, wie man sie sonst nur bei Konzerten von Weltstars kennt, war beeindruckend – diese war nämlich unglaubliche 24 Meter breit und 8 Meter hoch.

    Isi Glück beim Megapark-Opening
    Isi Glück: 10 Fakten über die Ballermann-Queen

    Zwar performte Isi Glück in der Westfallenhalle auch ihre bekannten Schlagersongs – die meisten Hits waren jedoch dem Genre Pop zuzuordnen. Mit Hits wie „Lichtermeer“ wurde es dazwischen auch mal romantisch. Die Sängerin bot eine breite Abwechslung. Und genau davon waren die Fans begeistert!

    Fans sind glücklich: „Die Show war legendär“

    „Es war ein geiles Konzert und die Stimmung kann ich kaum in Worte fassen. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, Isi endlich mal live zu erleben“, sagt Fan Christine zu KUKKSI. Ralf ist aus Österreich nach Dortmund gekommen: „Die Show war legendär! Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und Isi hat echt eine geile Show hingelegt.“

    Promis und Mallorca-Künstler waren vor Ort

    In der VIP-Lounge versammelten sich auch einige Promis und Mallorca-Künstler – so war beispielsweise Pietro Lombardi da, welcher später mit Isi Glück auf der Bühne stand. Auch Ikke Hüftgold kam und Schäfer Heinrich aus „Bauer sucht Frau“ wollte sich das Konzert nicht entgehen lassen. Das Konzert von Isi Glück war auch ein Familientreffen – sämtliche Megapark-Mitarbeiter oder Veranstalter der „Olé Party-Tour“ haben sich bei dem Konzert blicken lassen. Nach dem Konzert durfte die Aftershowparty nicht fehlen.

    Isi Glück in Dortmund

    KUKKSI | Oliver Stangl

    Die Sängerin hat gezeigt, dass sie mehr kann und auch große Bühnen problemlos rocken kann. In den vergangenen Monaten haben Isi Glück sowie ihr Team viel Arbeit in die Popshow in Dortmund gesteckt. Und das hat sich gelohnt – nicht nur für die Fans, sondern auch für Isi Glück selbst. Ein besonderer Moment für die Sängerin: Es gab Gold für den Song „Delfin“.

    Isi Glück ist eine absolute Powerfrau und deshalb stehen die nächsten Projekte an – derzeit finden nämlich auch die Dreharbeiten zu „Deutschland sucht den Superstar“ statt. In der kommenden Staffel sitzt die Sängerin neben Dieter Bohlen und Bushido in der Jury. Und natürlich ruft ab 2026 auch die nächste Saison im Megapark auf Mallorca.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023