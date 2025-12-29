Influencerin Melissa Mae Carlton verliert zwei Töchter in nur 20 Monaten – „Bin nicht bereit für den Schmerz“

Schwerer Schicksalsschlag für Melissa Mae Carlton: Die Influencerin hat ihre kleine Tochter Molly an Weihnachten verloren. Einige Monate zuvor ist bereits ihre große Schwester verstorben.

Eltern fotografieren ihre Kinder an Weihnachten normalerweise dabei, wie sie Geschenke auspacken und unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Melissa Mae Carlton hat stattdessen Bilder vom Krankenbett gepostet. Doch das Schlimmste stand noch bevor: Am ersten Weihnachtstag ist ihre Tochter verstorben.

„Wir sind erschöpft und erschüttert nach einem Tag voller Trauma und Herzschmerz“

„Am Weihnachtsmorgen wurden unsere süße Molly und ihre große Schwester Abi wieder vereint. Das ist das Einzige, was mir auch nur ein kleines bisschen Trost spendet. Molly hat ihre Schwester so sehr vermisst”, beginnt Melissa Mae Carlton ihr Statement bei Instagram. „Wir sind am Boden zerstört. Wir sind verwirrt und stehen unter Schock. Wir sind erschöpft und erschüttert nach einem Tag voller Trauma und Herzschmerz. Ich fühle mich wie betäubt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wahr ist. Ich bin nicht bereit für diesen Schmerz“, heißt es in dem Post weiter.

Der Gesundheitszustand von Molly hatte sich am Weihnachtsmorgen extrem verschlechtert: „Die Rettungssanitäter waren nur drei Minuten entfernt stationiert und trafen schnell ein. Das pädiatrische Traumazentrum war nur fünfzehn Minuten von uns entfernt. Wir befanden uns am bestmöglichen Ort, alles war optimal vorbereitet für die bestmöglichen Bedingungen und den bestmöglichen Ausgang. Ihr kleiner Körper kämpfte so tapfer.“ Doch dann ist Molly verstorben.

Weshalb ihre Tochter gestorben ist, wissen ihre Eltern noch nicht: „Die Ärzte glauben, dass Molly eine genetisch bedingte Herzerkrankung hatte und vermuten, dass dies auch bei Abi der Fall gewesen sein könnte.“ Ihre große Schwester ist im April 2024 mit nur neun Jahren an einer Sepsis gestorben. Nach dem Tod ihrer beiden Töchtern möchte sie nun auch den Rest ihrer Familie genetisch untersuchen lassen.