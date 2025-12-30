„Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“: Das macht die Familie aus dem Film heute

In „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“ spielt Rowan Atkinson die Rolle des Mr. Bean. Alles, was der Tollpatsch anfasst, endet in einem Chaos und strapaziert die Nerven von seinem Umfeld. Der Film läuft am 30. sowie 31. Dezember im Free-TV auf Kabel Eins.

Museumswärter Mr. Bean arbeitet in der Londoner Royal National Gallery und ist ein Trottel, wie er im Buche steht. Dennoch wird er als Kunstexperte in die USA eingeladen. Dort ist die Katastrophe unausweichlich. Denn der Tollpatsch sorgt in der Kunstallergie für Chaos und stellt die Nerven seiner Mitmenschen auf eine Zerreißprobe. David Langley, der Kurator der amerikanischen Galerie, nimmt Mr. Bean bei sich zu Hause auf – und bringt das Familienleben durcheinander.

Das wurde aus der Familie aus „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“

Peter MacNicol als David Langley

In „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“ verkörpert Peter MacNicol die Rolle des David Langley. Bereits mit neun Jahren begann der Schauspieler, Theater zu spielen. 1981 verkörperte er die Hauptrolle in dem Fantasyfilm „Der Drachentöter“ und wirkte ein Jahr später in William Styrons „Sophies Entscheidung“ mit. Im Laufe seiner Karriere spielte er in vielen Produktionen mit – darunter „Ghostbusters II“ (1989), „Housesitter – Lügen haben schöne Beine“ (1992), „Die Addams Family in verrückter Tradition“ (1993) und war von 1994 bis 1998 in der Fernsehserie „Chicago Hope – Endstation Hoffnung“ zu sehen. Auch nach „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“ im Jahr 1997 war er weiterhin als Schauspieler tätig und hatte unter anderem Gastauftritte in „Grey’s Anatomy “ (2010-2011) oder „The Big Bang Theory“ (2018). 1986 heiratete er Marsue Cumming, die eine gemeinnützige Organisation gründete, um Kindern in Los Angeles zu helfen.

Pamela Reed als Alison Langley

Alison Langley war bei „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“ überhaupt nicht begeistert, dass Mr. Bean mit ins Haus eingezogen ist – und zog später deshalb mit den Kindern aus. 1983 trat sie im Film „Der Stoff“ auf und spielte 1988 eine Hauptrolle in der Fernsehserie „Tanner ’88“. 1990 hatte sie in der Komödie „Cadillac Man“ neben Robin Williams und Tim Robbins eine der größeren Rollen. In den Komödien „Kindergarten Cop“ (1990) und „Junior“ (1994) stand Pamela Reed neben Arnold Schwarzenegger vor der Kamera. 2000 wirkte die Schauspielerin im Thriller „Lebenszeichen – Proof of Life“ mit und lieh in der Zeichentrickserie „The Simpsons“ ihre Stimme der Figur Ruth Powers. Seit 2015 spielt sie in der Fernsehserie „Navy CIS: L.A.“ die Rolle der Roberta Deeks. Seit 1988 ist sie mit dem Regisseur Sandy Smolan verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder adoptiert.

Andrew Lawrence als Kevin Langley

Seine älteren Brüder Matthew und Joey sind ebenfalls als Schauspieler tätig. Andrew Lawrence spielte mit seinen Brüdern in vielen Filmen gemeinsam. Einer seiner bekanntesten Filme, in denen er alleine vor der Kamera mitwirkte, war „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“. In der Serie „Oliver Beene“ hatte der Schauspieler von 2003 bis 2004 eine Hauptrolle. Er hatte mehrere Gastauftritte in verschiedenen Serien wie „Hawaii Five-0“ (2013, 2015–2018), „Navy CIS: L.A.“ (2014) oder „CSI: Cyber“ (2015). Zudem arbeitet er als Synchronsprecher und lieh in mehreren Zeichentrickfilmen seine Stimme.

Tricia Vessey als Jennifer Langley

Tricia Vessey wirkte in mehreren Filmen mit – darunter „The Brave“ im Jahr 1997. Im selben Jahr stand sie auch für „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“ vor der Kamera. Zudem war die Schauspielerin auch in den Filmen „Coming Soon“ (1999) und „Ghost Dog: The Way of the Samurai“ (1999) sowie die 2001 erschienenen Filme „Trouble Every Day“ und „On the Edge und Town & Country“ zu sehen. Im Jahr 2013 war Vessey Mitbegründerin, Regisseurin, Autorin und Produzentin der Webserie „In the Production Office“.