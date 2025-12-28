Demenz: Papa von Sam Dylan erkannte ihn an Weihnachten nicht mehr

Sam Dylan ist für seine humorvolle Art bekannt. Doch nun schlägt der Reality-Star bei Instagram ernste Töne an. Er sprach offen über die Demenz seines Vaters und berichtet, wie schmerzhaft Weihnachten für ihn war.

„Ihr wisst, wie sehr ich Weihnachten liebe und wie sehr ich es sonst zelebriere. Doch dieses Jahr konnte ich dieses Gefühl für Weihnachten nicht gewinnen“, berichtet Sam Dylan bei Instagram. Es habe ihm wehgetan, dass ihn sein Vater nicht mehr erkannt hat. Denn er leidet an Demenz.

Sam Dylan schreibt: „Ihr wisst auch, wie gerne ich sonst unterhalte und versuche, Spaß zu verbreiten. Doch aktuell fällt mir all das deutlich schwerer. Und schuld daran ist wohl eine der ekelhaftesten Krankheiten, die es gibt: Demenz. Lange Zeit habe ich versucht, das von mir fernzuhalten. Doch dieses Weihnachten hat es mich eingeholt.“

„Zu sehen, wie diese Krankheit Stück für Stück ein Leben auslöscht“

Es war für ihn extrem schmerzhaft, dass sein Vater ihn nicht erkannt habe. „Zu sehen, wie dein Vater nicht mehr weiß, wer du bist. Wie er seine eigenen Kinder nicht mehr erkennt. Zu sehen, wie diese Krankheit Stück für Stück ein Leben auslöscht. Man möchte helfen, aber man ist machtlos. Man erklärt Dinge – und Minuten später beginnt alles wieder von vorn. Es gibt noch Momente, da ist es fast wie früher. Doch sie verblassen kurz darauf wieder“, so Sam Dylan.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SAM DYLAN (@houseofdylan)

Er fragt auch, wie man mit der Krankheit umgehen solle und hat großen Respekt vor seiner Mama. „Ich habe den größten Respekt vor meiner Mum, die jeden Tag an der Seite meines Papas ist und hilft, wo sie nur helfen kann. Das kann man wirklich nur verstehen, wenn selbst jemand aus dem eigenen Umfeld betroffen ist. Wenn mein Papa meiner Mum einen Heiratsantrag macht oder sie fragt, ob sie schwanger ist – für andere mag das witzig klingen, aber es ist in Wahrheit einfach nur todtraurig. Zu sehen, wie hilflos plötzlich ein Mensch wird, der früher immer alles angestoßen und getragen hat. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie die Frau von Bruce Willis ein Buch zu diesem Thema mit dem Titel ‚Eine ganz besondere Reise‘ schreiben kann. Vielleicht verkauft es sich so besser oder gilt als ‚Mutmacher‘. Ich kann nur sagen: Für mich ist es eine Horrorreise“, heißt es in dem Instagram-Post.

Zu seinen Zeilen teilt der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinen Eltern zeigt. Sam Dylan will helfen – aber man ist machtlos. Man erklärt Dinge – und Minuten später beginnt alles wieder von vorn. Sein größter Wunsch sei es, dass die neurologische Krankheit eines Tages heilbar sein werde.