Diese 4 Sternzeichen verlieben sich an Silvester 2025

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Doch das Universum könnte noch einige Überraschungen bereithalten. Denn laut dem Horoskop erleben vier Sternzeichen einen romantischen Jahreswechsel.

Der Übergang ins Jahr 2026 bringt für manche Sternzeichen nicht nur Glitzer und eine wilde Party, sondern auch Bewegung im Liebesleben. Für einige Sternzeichen könnte sich in der Silvesternacht alles ändern. Denn laut dem Horoskop treffen sie auf Mrs. oder Mr. Right.

Für diese Sternzeichen wird die Silvesternacht romantisch

Steinbock

Für den Steinbock stehen seine Verpflichtungen oft im Vordergrund. Doch in der Silvesternacht stellt er diese hinten an und zeigt sich von seiner romantischen Seite – das könnte belohnt werden. Denn das Sternzeichen trifft auf eine Person, wo es sofort funkt – womöglich könnte daraus sogar mehr werden? Diese Person ist emotional sehr offen und könnte das Liebesleben des Steinbocks langfristig bereichern. Es kommt jetzt vor allem darauf an, was er daraus macht.

Zwillinge

Der Zwilling wird zum Ende des Jahres zu einer Person eine magische Anziehungskraft spüren. Das soll genau in der Silvesternacht passieren. Es gibt jedenfalls jemanden, welcher die Neugier des Sternzeichens weckt – und es könnte sogar die große Liebe sein. Mögliche Orte sind kulturelle Veranstaltungen oder eine Party – dort begegnet der Zwilling einer Person, welche sein Herz im Sturm erobern wird.

Krebs

Der Krebs verbringt Silvester mit einer Person, welche ihm viel bedeutet. Diese traut sich endlich, dem Sternzeichen zu sagen, was sie wirklich empfindet. Vielleicht ist es ein langjähriger Freund oder jemand, mit dem der Krebs zuletzt viel Zeit verbracht hat? Nun muss der Krebs auf seine Gefühle hören. Die Zeichen stehen auf eine romantische Zeit und viel Zweisamkeit – vielleicht könnte sich daraus auch die große Liebe entwickeln.

Stier

Single-Stiere sind schon länger auf der Suche nach dem Liebes-Glück. In der Silvesternacht könnte eine Kehrtwende im Liebesleben kommen. Das Sternzeichen trifft zum Jahreswechsel auf eine Person, welche er schon länger kennt, aber in einem ganz neuen Licht sieht. Nun kommt es darauf an, wie offen der Stier ist. Daraus kann etwas Ernstes werden. Der Beziehungsstatus im Jahr 2026 könnte „vergeben“ lauten.