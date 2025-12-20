Radikale Neuerung bei Instagram – Nur noch 5 Hashtags pro Post erlaubt!

Bei Instagram waren pro Beitrag bis zu 30 Hashtags erlaubt. Doch nun ist damit Schluss! Das soziale Netzwerk führt eine radikale Neuerung ein – künftig sind nur noch fünf Hashtags gestattet.

Viele Creator setzen noch auf altbewährte Strategien und verwenden Hashtags bei Instagram. Sie galten als zentrales Mittel in dem sozialen Netzwerk. Bis zu 30 davon waren erlaubt – doch diese werden nun radikal eingeschränkt. Pro Feed und Reel sind nämlich künftig nur noch fünf Hashtags gestattet, wie Instagram-Chef Adam Mosseri erklärt.

Nur noch fünf Hashtags pro Post bei Instagram erlaubt

Hashtags wurden zur Gewohnheit und helfen bei der Suche, doch in den vergangenen Jahren brachten diese nur noch bedingt Reichweite. Man habe festgestellt, „dass die Verwendung von weniger (bis zu fünf), dafür gezielteren Hashtags anstelle vieler allgemeiner Hashtags sowohl die Performance Deiner Inhalte als auch die Nutzererfahrung auf Instagram verbessern kann.“

Die Plattform hat in den vergangenen Monaten verschiedene Tests durchgeführt, bei denen die Anzahl der erlaubten Hashtags variiert wurde. In der neuesten Phase dieser Tests wurde die Nutzung auf drei Hashtags beschränkt – dann habe man sich auf fünf als endgültige Zahl festgelegt.

Wichtiger als Hashtags sei es, Inhalte zu posten, welche bei der eigenen Zielgruppe gut ankommen. Zum anderen will Instagram gegen Hashtag-Spam vorgehen und so die User-Experience verbessern.

So sollte man die Hashtags erfolgreich einsetzen

Hashtags sollten bewusst eingesetzt werden und für den jeweiligen Content relevant sein, damit interessierte User den Account finden. Bei der gezielten Auswahl von Hashtags wird Quantität von Qualität geschlagen. In dem Fall gilt: Weniger ist mehr! Auf generische Hashtags wie #reels oder #explore sollten User lieber verzichten.