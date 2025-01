Dschungelcamp 2025: GZSZ-Star Timur Ülker lebte von Hartz IV

Bei GZSZ steht Timur Ülker als Nihat vor der Kamera. Der Schauspieler gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Es könnte für ihn kaum besser laufen – jedoch hat er auch schwierige Zeiten hinter sich.

In der Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielt Timur Ülker seit 2018 die Rolle Nihat. Mit seiner entspannten und lustigen Art zieht er die Zuschauer in den Bann. Doch nicht immer war sein Leben ein Zuckerschlucken – eine Zeit lang lebte der Schauspieler sogar von Hartz IV und konnte sich finanziell kaum über Wasser halten.

„Als meine Tochter im Januar 2015 zur Welt kam, lebten wir von Hartz IV“

„Als meine Tochter im Januar 2015 zur Welt kam, lebten wir von Hartz IV“, schrieb der GZSZ-Star damals bei Instagram. „Wir hatten so wenig Geld, dass wir den TÜV von unserem verrosteten Mazda 323 nicht erneuern konnten. Man man man, was waren das für Zeiten“, so Timur Ülker. Gemeint ist die Zeit, bevor er seine Rolle in der RTLZWEI-Soap „Köln 50667“ ergatterte und erste Schritte ins Fernsehgeschäft machte.

Inzwischen hat er den Lebensabschnitt hinter sich gelassen. „Heute blicke ich nach vorne und halte an meinen Zielen fest“, plaudert Timur Ülker weiter aus. In dem Buch „Schattenboxen – warum Aufgeben keine Option ist“ hat er den Weg von Hartz IV zum TV-Star beschrieben. Nach der schwierigen Phase folgten auch wieder bessere Zeiten: Nach „Köln 50667“ ergatterte er eine Rolle bei GZSZ und gehört seitdem zum festen Cast der RTL-Serie. Neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere begeistert Timur Ülker auch als Musiker.

Über seinen YouTube-Kanal gibt er Einblicke in seinen Alltag als Künstler und Familienvater. Er engagiert sich auch für soziale Projekte und nutzt seine Plattform, um auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen. Mit seiner charmanten Persönlichkeit und seinem unermüdlichen Einsatz hat er sich in den vergangenen Jahren eine riesige Fangemeinde aufgebaut.

„Ich war in meinem Leben ein paar Mal am Boden“

Nun steht für Timur Ülker mit dem Dschungelcamp die nächste Herausforderung an. „Ich war in meinem Leben ein paar Mal am Boden, auch im Dschungel falle ich sicher ein paar Mal auf die Schnauze. Du musst wissen, wie sich der Boden anfühlt, damit du einfach weißt, wo du nicht noch mal hinmöchtest“, sagt der GZSZ-Star in einem Interview mit RTL. Und weiter sagt er: „Es ist krass, aber im Dschungelcamp musst du Sachen machen, die oft an der Grenze des gesellschaftlich Akzeptierten liegen.“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.