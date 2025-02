Dschungelcamp 2025: So lief die Dschungelprüfung „Bus- und Bäh-Tag“ für Timur Ülker und Jörg Dahlmann

In der Dschungelprüfung müssen Timur Ülker und Jörg Dahlmann bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in einem Bus auf die Suche nach elf Sternen gehen – und das mit einer gehörigen Portion Ekel!

Zum ersten Mal konnten die Stars entscheiden, wer von ihnen zur Dschungelprüfung antritt. Die meisten Stimmen erhält Jörg: „Herzlichen Dank euch allen dafür! Ich habe echt Bock.“ Und genau für diesen Fall, hat er im Flugzeug einen Vierzeiler – angelehnt an Hildegard Knef – komponiert, den er ungefragt direkt vorträgt: „Für mich solls Kakerlaken regnen, Mehlwürmer sollen mir ständig begegnen, im Dschungel werde ich alles essen, Känguruhoden sind Delikatessen!“ Doch Jörg geht nicht allein. Yeliz, Nina und Timur haben gleich viele Stimmen bekommen und Jörg muss entscheiden, wer ihm begleitet: „Ich glaube, dass es mit Timur am besten klappen wird!“

Der Weg zur Dschungelprüfung

Jörg will unbedingt im Dschungelcamp bleiben und daher bei der Dschungelprüfung so richtig abliefern. „Ich muss jetzt was zeigen“, so der Sportkommentator auf dem Weg zur Dschungelprüfung. Der Druck scheint so groß zu sein, dass der 66-Jährige auf einmal einen überraschenden Vergleich zieht: „Ich mag jetzt Trump nicht so besonders, aber als er angeschossen wurde, aufgestanden ist und gesagt hat ‚Fight, fight, fight‘ – das fand ich sensationell!“

Edith, Timur und Maurice sind maximal irritiert über diese Aussage. „Du hättest auch ein angeschossenes Reh als Beispiel nehmen können“, so Maurice. Jörg sieht das anders: „Nein, dieses Motto, das er hatte, kämpfe, kämpfe, kämpfe, ist für mich ist die Szene des letzten Jahres. Ein angeschossenes Reh finde ich doof!“

Gute Reise: Dschungelprüfung „Bus- und Bäh-Tag“

Zwei neue Gesichter in der heutigen Dschungelprüfung für Sonja und Jan: Timur und Jörg stellen sich dem „Bus- und Bäh-Tag“. Doch schnell heißt es: Bus mit lustig! „Das ist der Bus und innen drin ist das Bäh! Ihr nehmt gleich im Bus Platz und dann habt ihr elf Minuten Zeit, um elf Sterne zu finden“, verkündet Jan.

Während der Suche nach den Sternen gibt es immer wieder Kakerlaken-, Maden- und Heuschrecken-Drops. Auch die Koffer und Rucksäcke, das Bus-Klo und die Fahrerkabine sind voll mit Krabbeltieren. Während Timur immer wieder vor lauter Schreck aufschreit, singt Jörg fröhlich „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ vor sich hin. Immerhin fünf von elf Sternen tragen ihren Namen und damit machen sich die zwei Dschungelstars zurück auf den Weg ins Camp.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.