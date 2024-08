Diese Stars mussten das Dschungelcamp unfreiwillig verlassen

In 20 Jahren von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ haben einige Stars freiwillig das Handtuch geschmissen. Es gab aber auch die Promis, welche die Show unfreiwillig aus gesundheitlichen Gründen verlassen mussten.

Die meisten Stars fühlten sich fit genug für das Dschungelcamp und haben bis zum Ende durchgehalten. Doch einige Stars mussten die Show vorzeitig verlassen – und zwar unfreiwillig. Denn die Sicherheit und Gesundheit der Kandidaten hat oberste Priorität. Deshalb hat ein Ärzteteam entschieden, den ein oder anderen Promi aus der Show zu nehmen.

Lisa Bund musste ins Krankenhaus

Für Lisa Bund endete die Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2008 vorzeitig. In der Show hatte die Kandidatin plötzlich starke Bauchschmerzen und musste danach sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Schmerzen waren nicht unbegründet: Sie hatte eine Magenschleimhautentzündung, wie Mediziner feststellten. Am neunten Tag war das Dschungel-Abenteuer für die Popsängerin vorbei.

Helmut Berger hat ebenfalls das Dschungelcamp unfreiwillig verlassen

Für Helmut Berger war im Dschungelcamp im Jahr 2013 vorzeitig Schluss. „Ich habe große Probleme mit dem Kreislauf. Und wenn mir schwindelig wird und ich umfalle, dann kann ich mich verletzen. Das kann der Doc nicht verantworten“, sagte der Schauspieler nach einer Untersuchung mit Dr. Bob. Zu dem Zeitpunkt herrschte eine extreme Hitzewelle in Australien – das Wetter machte Helmut Berger ordentlich zu schaffen. Laut RTL lagen die Temperaturen bei bis zu 54 Grad. Nach nur zwei Tagen musste der Schauspieler das Camp verlassen.

Rolf Zacher verschwand am Morgen – und kam nicht wieder

Rolf Zacher freute sich auf die Herausforderung in Down Under. Zu dem Zeitpunkt war er mit seinen 74 Jahren der bisher älteste Dschungelcamp-Kandidat. Jedoch hielt die Freude nur bis zum achten Tag: Er verschwand am Morgen – und kam auch nicht wieder. Die Schauspiel-Legende litt unter heftigen Schmerzen und musste in einem Krankenhaus untersucht werden – damit war auch das Dschungel-Abenteuer für Rolf Zacher vorbei.

Günther Krause erlitt einen Schwächeanfall

Mit einer Limousine und Motorrad-Konvoi wurde Günther Krause ins Dschungelcamp eskortiert. Der ehemalige Bundesverkehrsminister war der erste Politiker bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die CDU-Legende erlitt jedoch einen Schwächeanfall – und das bereits nach zwei Tagen. Zuerst gab es eine ärztliche Untersuchung und dann musste Günther Krause sogar ins Krankenhaus. Mediziner rieten ihm von einer Rückkehr ins Dschungelcamp ab.

Heinz Hoenig verlässt das Camp unter Tränen

Auch im Jahr 2024 gab es einen unfreiwilligen Ausstieg. Das Ärzteteam habe entschieden, Heinz Hoenig „vorsorglich aus dem Camp zu nehmen“. Die Show sei für ihn eine „kräftezehrende Herausforderung“ gewesen. „Was passiert ist: Wegen der schlechten und sehr anstrengenden Wetterbedingung hat Heinz gesundheitlich immer mehr abgebaut. Unsere medizinische Abteilung hat ihn untersucht. Und um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir entschieden, ihn aus dem Camp zu nehmen. Wir sind also hier, um ‚Auf Wiedersehen‘ zu sagen“, erklärte Dr. Bob. Die ein oder andere Träne konnte sich Heinz Hoenig bei seinem unfreiwilligen Ausstieg nicht verkneifen.