Leonardo DiCaprio & Co.: Diese Stars mussten lange auf einen Oscar warten

„And the Oscars goes to…“ – ein Satz, welcher Träume wahr werden lässt! Während einige Stars schon zahlreiche Oscars abgeräumt haben, mussten andere Schauspielerinnen und Schauspieler lange darauf warten.

Es gibt viele Hollywood-Stars, welche schon oft bei den Academy Awards nominiert waren – einige räumten oft einen Preis ab, andere mussten hingegen ziemlich lange trotz vielen Nominierungen auf die begehrte Trophäe warten. Das hat den Traum des ein oder anderen Promis platzen lassen – aber irgendwann hat es eben doch geklappt. Doch welche Stars mussten eigentlich lange auf den Oscar warten?

Diese Stars haben lange auf einen Oscar gewartet

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio ist als Schauspieler aus der Filmwelt nicht mehr wegzudenken. Der Schauspieler stand für zahlreiche Streifen vor der Kamera – so auch für den erfolgreichsten Film „Titanic“, welcher stolze 11 Oscars abräumte. Doch der Schauspieler ging trotz zahlreicher Nominierungen über viele Jahre hinweg leer aus. So war er beispielsweise als „Bester Hauptdarsteller“ für „The Aviator“, „Blood Diamond“ und „The Wolf of Wall Street“ nominiert – bekommen hat er die Trophäe jedoch nie. Erst 22 Jahre später nach seiner ersten Nominierung bekam er endlich den Goldjungen – und zwar als Hugh Glass in „The Revenant“.

Kate Winslet

Auch die „Titanic“-Kollegin von Leonardo DiCaprio musste ziemlich lange auf den ersten Oscar warten. Sie gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Hollywood – ein Oscar blieb ihr dennoch lange verwehrt. Für den Film „Sinn und Sinnlichkeit“ wurde sie im Alter von 21 Jahren erstmals nominiert. Für ihre Rollen in den Streifen „Iris“, „Vergiss Mein Nicht“ sowie „Little Children“ folgen drei weitere Nominierungen – aber auch hier ging die Schauspielerin leer aus. Im sechsten Anlauf sollte es dann aber endlich klappen: Im Jahr 2009 erhielt sie einen Oscar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ für ihre Rolle in „Der Vorleser“.

Laura Dern

Laura Dern dürfte den meisten wohl aus den „Jurassic Park“-Filmen bekannt sein. Mit 25 Jahren wurde sie für den ersten Oscar schon deutlich vor der Dino-Reihe nominiert – jedoch ging sie leer aus. Für ihre Rolle in „Der große Trip – Wild“ wurde die Schauspielerin 13 Jahre später erneut nominiert – aber auch hier bekam sie keine Trophäe. Mit dem Film „Marriage Story“ in 2020 hat es dann aber endlich mit dem Goldjungen geklappt – das war 18 Jahre nach ihrer ersten Nominierung.

Al Pacino

Al Pacino ist einer DER Namen in Hollywood! Insgesamt neunmal war der Schauspieler für einen Oscar nominiert – erstmals vor rund 50 Jahren in dem Klassiker „Der Pate“. Geklappt hat es jedoch erst 20 Jahre nach seiner ersten Nominierung. Für den Film „Der Duft der Frauen“ ging er tatsächlich als Gewinner aus der Verleihung. Für „The Irishman“ sahnt er später nochmal einen Oscar ab.

Anthony Hopkins

Keine Frage: Anthony Hopkins ist einer der größten Schauspieler unserer Zeit. Und dennoch hat es mit dem ersten Oscar ziemlich lange gedauert. Im Jahr 1960 ergatterte der Schauspieler seine erste Filmrolle. Seitdem ist er im Filmgeschäft nicht mehr wegzudenken. Den ersten Oscar bekam er erst im Jahr 1992 für seine Rolle in „Das Schweigen der Lämmer“ – zwar hat es mit der ersten Nominierung direkt geklappt, lange gedauert hat es trotzdem. Fun Fact: In dem Blockbuster war der Schauspieler nur 16 Minuten lang zu sehen. Es folgten in den Jahren danach vier weitere Nominierungen – seinen zweiten Goldjungen hat der Schauspieler jedoch erst im Jahr 2021 für den Streifen „The Father“ bekommen.

Alan Arkin

Alan Arkin wurde für den Film „Die Russen kommen! Die Russen kommen!“ im Jahr 1967 erstmals für einen Oscar nominiert. Jedoch ging er bei der Verleihung leer aus. Zwei Jahre später wurde er erneut für seine Rolle in „Das Herz ist ein einsamer Jäger“ nominiert. Doch auch hier bekam der Schauspieler die Trophäe nicht. Dann musste er stolze 38 Jahre warten, bis er erneut nominiert wurde – für den Film „Little Miss Sunshine“ hat es dann endlich geklappt und gewann einen Goldjungen.

Julianne Moore

Ob „Boogie Night", „Das Ende einer Affäre", „The Hours – von Ewigkeit zu Ewigkeit" oder „Dem Himmel so fern": Julianne Moore war gleich für mehrere Filme nominiert. Erst zwölf Jahre nach ihrer ersten Nominierung hat es mit ihrer Rolle in dem Streifen „Still Alice: Mein Leben ohne Gestern" geklappt.