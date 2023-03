Gewusst? Diese Filme haben die meisten Oscars abgeräumt!

Die Oscar-Verleihung ist DAS Highlight in der Filmindustrie. Immer im März wird die begehrte Trophäe an die besten Filme oder Schauspieler:innen verliehen. Doch wusstest du eigentlich, welche Streifen die meisten Oscars bisher abgeräumt haben?

„And the Oscar goes to …“: Er ist nur 34 cm groß und rund vier Kilo schwer – und dennoch hat er eine so große Bedeutung! Denn der Oscar ist die begehrteste Trophäe in der Filmindustrie. Die Oscars wurden erstmals am16. Mai 1929 verliehen – damals noch unter dem Namen „Award of Merit for Distinctive Achievements“. Nicht nur der Gewinn selbst, sondern auch eine Nominierung ist aufgrund seines Werbeeffekts sehr begehrt. KUKKSI verrät, welche Blockbuster die meisten Oscars abgeräumt haben.

Diese Filme räumten die meisten Oscars ab

11 Oscars

„Ben Hur“ (1960)

„Titanic“ (1998)

„Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ (2004)

10 Oscars

„West Side Story“ (1962)

9 Oscars

„Gigi“ (1959)

„Der letzte Kaiser“ (1988)

„Der englische Patient“ (1997)

8 Oscars

„Vom Winde verweht“ (1940)

„Verdammt in alle Ewigkeit“ (1954)

„Die Faust im Nacken“ (1955)

„My Fair Lady“ (1965)

„Cabaret“ (1973)

„Gandhi“ (1983)

„Amadeus“ (1985)

„Slumdog Millionär“ (2008)

Zu den Rekord-Filmen bei den Oscars zählen auch „Es geschah in einer Nacht“ (1934), „Einer flog über das Kuckucksnest“ (1975) und „Das Schweigen der Lämmer“ (1991). Denn die Streifen waren die einzigen drei Produktionen, welche in allen Königsdisziplinen nominiert wurden: Bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und bestes Drehbuch

Wie oft erhielt Deutschland einen Oscar?

1980: „Die Blechtrommel“ von Volker Schlöndorff

2003: „Nirgendwo in Afrika“ von Caroline Link

2007: „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck

Welche Schauspieler:innen haben die meisten Oscars abgeräumt?

Katharine Hepburn wurde zwischen 1934 und 1982 stolze viermal als beste Hauptdarstellerin geehrt. Jeweils drei Auszeichnungen erhielten Ingrid Bergman und Frances McDormand. Meryl Streep führt dagegen die Nominierungs-Liste an. Denn unglaubliche 21 Mal wurde die Schauspielerin für die Trophäe nominiert. Bei den Schauspielern liegen Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis und Walter Brennan mit je drei Academy Awards ganz vorn. Jack Nicholson führt mit 12 Nominierungen auch die Liste an. Schon gelesen? Oscars 2023: Alle Infos zur 95. Verleihung der Academy Awards