ES: 7 Fakten zum Killer-Clown Pennywise

Im Jahr 2017 ist „Pennywise“ im Horror-Streifen „ES“ zurückgekehrt und hat uns das Fürchten gelehrt. Zwei Jahre später folgte bereits die Fortsetzung. Zum Killer-Clown Pennywise hat KUKKSI einige Fakten zusammengefasst.

Killer-Clown „Pennywise“ hat bereits in den 90er Jahren die Leinwände in den Kinos unsicher gemacht. Im Jahr 2017 kam eine Fortsetzung des Films „ES“ und fesselte uns erneut an die Bildschirme. Tim Curry schlüpfte in die Rolle des Horros-Clowns. KUKKSI verrät spannende Fakten rund um Pennywise und dem Film zusammen.

Das sind 7 Fakten zu Pennywise

Warum erschreckt Pennywise nur Kinder?

Immer wieder haben sich Fans gefragt, weshalb der Clown eigentlich nur Kinder erschreckt, aber keine Erwachsenen. Pennywise besitzt übernatürliche Kräfte und könnte Kinder eigentlich auch direkt so essen – aber das macht er nicht. Doch weshalb? Das hat einen einfachen Grund: Wenn Kinder verängstigt sind, schmecken sie laut Pennywise einfach deutlich besser.

Inspiration für den Roman

Serienkiller John Wayne Gacy war eine Inspiration für den Roman. Er besuchte damals als Clown zahlreiche Straßenfeste und hat Kinder unterhalten.

Tim Curry kam an seine Grenzen

Ganz klar: Ein solches Kostüm zu tragen, ist nicht gerade einfach. Schauspieler Tim Curry musste selbst in der Verkleidung ausharren, falls er mal nicht vor der Kamera stand. Da kann man sich vorstellen, welche Belastung die Dreharbeiten waren.

Die roten Haare sind keine Perücke

Das ist echt mal ein krasser Fakt! Man könnte meinen, dass es sich bei den roten Haaren von Tim Curry um eine Perücke handelt – ist es aber nicht. Es ist tatsächlich die echte Mähne des Schauspielers. Wow!

Ganze Generation traumatisiert

Pennywise hat uns gefesselt und war einer der gruseligsten Clowns in der Filmgeschichte. Mehrere Studien haben herausgefunden, dass die Kreatur mehrere Generationen regelrecht traumatisiert haben. Einige haben sogar Angst vor Clowns, wenn man den Film „ES“ gesehen hat.

Es gibt weitere Kreaturen

Pennywise stammt nicht von diesem Planeten, ist aber die gruseligste Gestalt auf der Erde. Es ist davon auszugehen, dass in seinem Paralleluniversum weitere Kreaturen lauern. Zwar glaubt der Clown, dass er unbesiegbar ist – aber nur sein Erzfeind, die Schildkröte, kann ihm sehr gefährlich werden.

Es gibt viele Nachahmungstäter

Nachdem der Film „ES" veröffentlicht wurde, gab es viele Nachahmungstäter. Besonders in den USA gingen immer wieder Menschen als Clown verkleidet auf die Straße und haben andere Leute erschreckt. Einige waren dabei sogar mit Macheten oder Baseballschlägern! Selbst Stephen King rief dann beim Kurznachrichtendienst Twitter auf, solche Späße zu unterlassen.