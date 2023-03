Oscars 2023: Alle Infos zur 95. Verleihung der Academy Awards

Die 95. Oscars-Verleihung steht in den Startlöchern. Die Academy Awards werden in der Nacht des 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Zu den Favoriten zählt diesmal auch ein deutscher Film. KUKKSI fasst alle Infos zu den Oscars zusammen.

Die Oscars werden bald wieder verliehen und die Gala verspricht spannend zu werden. Denn mit „Im Westen nichts Neues“ ist nicht nur ein deutscher Film in mehreren Preisen nominiert, sondern auch Rihanna wird nach dem Superbowl auch bei den Oscars auftreten. Laut Medienberichten soll die Sängerin dort ihren Hit „Lift Me Up“ aus dem Marvel-Film „Black Panther: Wakanda Forever“ performen.

Wer sind die Favoriten?

An dem Film „Im Westen nichts Neues“ kommt in diesem Jahr niemand vorbei. Der deutsche Streifen ist in neun Kategorien nominiert – auch als „Bester Film“. Doch auch die Konkurrenten haben es in sich. So ist „The Banshees Of Inisherin“ ebenfalls neun Mal nominiert, wo es um eine Männer-Freundschaft geht. Den diesjährigen Rekord mit elf Nominierungen führt jedoch „Everything Everywhere All At Once“ an. Darin geht es um eine Waschsalonbetreiberin, bei welcher das Leben nicht immer nach Plan läuft. Mehr zu den Nominierungen und Favoriten kannst du hier nachlesen.

Diese Streifen sind als „Bester Film“ nominiert

„Avatar: The Way of Water“

„The Banshees of Inisherin“

„Elvis“

„Everything Everywhere All at Once“

„The Fabelmans“

„Im Westen nichts Neues“

„Tár“

„Top Gun: Maverick“

„Triangle of Sadness“

„Women Talking – Die Aussprache“

Wer moderiert die Oscars?

Jimmy Kimmel moderiert die diesjährige Verleihung. Er ist einer der bekanntesten Moderatoren in den USA. Bekannt wurde er vor allem durch seine erfolgreiche Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live!“. 13. November 1967 in New York geboren und wuchs in Las Vegas auf. Zunächst arbeitete er beim Radio, später startete Jimmy Kimmel als Comedian und Moderator durch. Im Jahr 1997 bekam er mit „Win Ben Stein’s Money“ bei Comedy Central seine erste eigene Show, welche später einen Emmy-Award abräumte. Seinen großen Durchbruch hatte er jedoch im Jahr 2003 mit seiner Late-Night-Show beim TV-Sender ABC, welche auch noch heute erfolgreich läuft. Jimmy Kimmel wird vor allem durch seine humorvolle Art gefeiert.

Um welche Zeit läuft die Oscar-Verleihung im TV?

Die Verleihung der Academy Awards werden natürlich auch diesmal wieder im Free-TV übertragen. Mit „red. Der Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet“ steigt ProSieben ab 23:30 Uhr in die Vorberichterstattung ein und wird wieder vom Red Carpet berichten. Um 1 Uhr beginnt dann die Oscar-Verleihung live aus dem Dolby Theatre in Los Angeles. Der Sender zeigt die Gala bis 4:05 Uhr. Im Stream kannst du die Oscar-Verleihung bei Joyn verfolgen. Schon gelesen? Oscar-Nominierungen: Im Westen nichts Neues und Everything Everywhere All at Once sind Favoriten!