Köln 50667 und Berlin – Tag & Nacht: Lange Sendepause! Wann geht es weiter?

„Berlin – Tag & Nacht“ läuft täglich bei RTLZWEI. Doch wohl die Hauptstadt-Soap als auch der Ableger „Köln 50667“ gehen in eine längere Pause. Was ist der Grund und wann geht es mit den beiden Serien weiter?

Fans von „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ haben täglich ab 18:05 Uhr einen festen Termin. Doch schon bald schauen die Zuschauer in die Röhre: Der Sender schickt die beiden Serien nämlich in eine längere Pause. Rund um Weihnachten wird keine neue Episode der Serien ausgestrahlt. Und auch nach dem Fest gehen die Soaps noch nicht weiter.

RTLZWEI setzt rund um Weihnachten auf eine Sonderprogrammierung. Die letzten Folgen der beiden Serien zeigt RTLZWEI am 22. Dezember 2023 ab 18:05 Uhr. Dann wird es ruhig: „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ gehen nämlich erst im Jahr 2024 weiter. Denn obwohl der 27. Dezember 2023 der erste Werktag nach Weihnachten ist, lässt der Sender dennoch die Soaps weiter pausieren. Die erste neue Folge wird wahrscheinlich erst am 2. Januar 2024 wieder ausgestrahlt.

BTN und „Köln 50667“ pausieren rund um Weihnachten

Bei RTLZWEI laufen zu Weihnachten und auch danach beinahe nur Spielfilme auf dem Sendeplatz, wo eigentlich „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ laufen würden. So läuft am 27. Dezember 2023 ab 17 Uhr der Spielfilm-Klassiker „The Green Mile“, am 28. Dezember kommt um 18:25 der Film „Der bewegte Mann“ und am 29. Dezember sendet RTLZWEI den Streifen „Vorstadtkrokodile 3“ um 18:40 Uhr. Die Fans müssen sich also eine ganze Weile gedulden, bis es mit „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ weitergeht. Was aber auch ein Vorteil mit sich bringt, denn so müssen die Zuschauer keine Angst haben, eine Folge zu verpassen.

„Köln 50667“ wird 2024 eingestellt

RTLZWEI hat unterdessen angekündigt, die Serie „Köln 50667“ einstellen zu wollen. Bis es soweit ist, wird es aber noch eine ganze Weile dauern. Denn die letzte Folge wird wahrscheinlich im Frühsommer 2024 laufen. „Wir sind mega traurig über diese News, können euch an dieser Stelle aber noch ein kleines Trostpflaster mitgeben: Wir drehen aktuell noch neue Folgen, ihr habt also noch zahlreiche Sendestunden mit euren Lieblingen von „Köln 50667“! Die letzte Episode wird voraussichtlich im Frühsommer ausgestrahlt. Und wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns im TV und natürlich hier weiterhin so treu begleiten würdet, wie ihr es in den vergangenen Jahren auch getan habt“, kündigte der Sender in einem Statement an.