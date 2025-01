Darum sollte man niemals den Föhn im Hotelzimmer verwenden

Den Föhn lässt man auf Reisen zu Hause, um Platz im Koffer zu sparen? Das sollte man lieber überdenken. Denn aus einem Grund sollte man nie den Haartrockner im Hotelzimmer verwenden.

Bei der Vorbereitung für den Urlaub halten sich die meisten an einen Grundsatz – und zwar so wenig wie möglich einpacken, um Platz im Koffer zu sparen. Den Föhn lassen fast alle zu Hause. Denn dieser würde im Koffer viel Platz wegnehmen und ist ziemlich sperrig. Schließlich gibt es in jedem Hotelzimmer einen Haartrockner.

Der Föhn im Hotelzimmer ist einer der dreckigsten Gegenstände

Den Föhn nicht mitzunehmen, sollte überdacht werden. Zumindest dann, wenn man sich die Studie des Mikrobiologen Chuck Gerba anschaut. Dieser ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Föhn einer der dreckigsten Gegenstände in einem Hotelzimmer ist – und soll sogar noch schmutziger als die Toilette sein. Denn laut den Ergebnissen sollen sich in dem Heißluftapparat die meisten Keime und Bakterien verstecken.

Doch wie haben sich die Bakterien in den Föhn geschlichen? Auch dafür hat Chuck Gerba eine Antwort: Das liege vor allem an den Ablageflächen des Föhns. Denn aufgrund von Platzmangel wird der Haartrockner oft auf den Badezimmerboden oder auf den Toilettendeckel gelegt. Dort haben Bakterien leichtes Spiel, sich zu entfalten.

Nun könnte man auch meinen, dass man den Föhn im Hotelzimmer reinigt und desinfiziert – aber auch das ist laut Chuck Gerba nicht die beste Idee. „Mit Tüchern verwischt man die Keime nur – im Falle eines Haartrockners bläst man sie zusätzlich im Hotelzimmer herum“, erklärt er gegenüber dem TV-Sender ABC.

Schwerwiegende gesundheitliche Schäden müssen Urlauber jedoch bei einer Verwendung des Föhns im Hotelzimmer nicht befürchten. „Nahezu vier Millionen Menschen übernachten täglich in Hotelbetten. Das Risiko, sich dabei eine Hautkrankheit oder Keime einzufangen, ist jedoch weiterhin gering“, sagt Joe McInerney vom Verband amerikanische Hotels und Unterkünfte. Wie immer gilt: Nur, weil etwas sauber aussieht, muss es das nicht unbedingt sein und vielleicht sollte man den eigenen Föhn beim nächsten Mal doch in den Koffer einpacken.