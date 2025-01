Darum sollte man im Hotelzimmer niemals die TV-Fernbedienung in die Hand nehmen

Ein Hotelzimmer zu betreten ist ein bisschen wie ein Blind Date: Man hat hohe Erwartungen – aber leider keine Ahnung, was einen erwartet. Einige Dinge sollte man jedoch lieber lassen – dazu zählt auch, die Fernbedienung zu benutzen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund.

Hotelzimmer werden regelmäßig gereinigt – zumindest der größte Teil davon. Denn es gibt einige Dinge, die bei der Reinigung tatsächlich „vergessen“ werden und dadurch sind einige Gegenstände in dem Hotelzimmer wahre Keimschleudern.

Die Fernbedienung ist die größte Keimschleuder im Hotelzimmer

Während der Bettbezug regelmäßig gewechselt wird und auch die Toilette oft gereinigt wird, gibt es Dinge, die im Hotelzimmer selten oder gar nicht gereinigt werden – dazu zählt vor allem die Fernbedienung. Diese ist dadurch die größte Keimschleuder in einem Hotelzimmer – schließlich haben davor hunderte andere Leute auf die Tasten gedrückt. Und wenn diese nie gereinigt wird, tummeln sich darauf unendlich viele Bakterien.

Wenn man doch die Fernbedienung verwenden will, sollte man diese vor der Benutzung desinfizieren und mit Feuchttüchern säubern. Das dauert nur wenige Sekunden und schützt vor Keimen und Bakterien, die andere Hotelgäste auf der Fernbedienung hinterlassen haben.

Auch bei diesen Gegenständen ist Vorsicht geboten

Tagesdecke und die dazugehörenden Kissen

Nicht nur die Fernbedienung ist eine Keimschleuder, sondern auch bei anderen Gegenständen sollte man vorsichtig sein. Dazu zählen etwa die Tagesdecke sowie die passenden Kissen. Das macht das Zimmer zwar gemütlich, aber Tagesdecken und Kissen werden in Hotels eher weniger gereinigt.

Wasserkocher

Auf der Liste bei den Gegenständen, die am wenigsten gereinigt werden, zählt auch der Wasserkocher – wenn im Hotelzimmer natürlich einer vorhanden ist. Auf den ersten Blick mag das Gerät von außen sauber aussehen – im Innenleben zeigt sich jedoch oft ein ganz anderes Bild. Denn das Hotelpersonal hat oft keine Zeit, den Wasserkocher zu reinigen.

Aus Gläsern trinken

Eine weitere Keimschleuder sind Gläser im Hotelzimmer. Diese werden nicht immer gereinigt oder in aller Schnelle mit chemischen Putzmitteln gesäubert, die gerade zur Hand sind. Oft wirken diese zwar sauber – jedoch weisen diese meist Rückstände auf.

Die gefaltete Klopapierrolle

In den meisten Hotels befindet sich oft eine schicke Falte am Ende der Klopapierrolle. Diese wird von Reinigungspersonal angefasst und geknickt, gefaltet und anschließend glatt gestrichen. Das Klopapier kommt später in Kontakt mit intimen Körperbereichen. Meist hat das Personal das gesamte WC davor geputzt – Bakterien und Keime können damit auf das Klopapier wandern.