„Let’s Dance“ 2025: Aus dem RTL-Programm gestrichen! Das ist der Grund

Auch in diesem Jahr sorgt „Let’s Dance“ für grandiose Einschaltquoten bei RTL. Doch nun der Schock für alle Tanzfans: Am 18. April 2025 bleibt das Tanzparkett leer. Dahinter steckt auch ein ganz bestimmter Grund.

Das Osterfest steht vor der Tür und am 18. April 2025 ist Karfreitag. Es handelt sich dabei um einen sogenannten stillen Feiertag. Karfreitag ist in der christlichen Religion der Tag, an dem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Events oder Tanzveranstaltungen sind an dem Tag deshalb gesetzlich verboten – und dazu zählt eben auch „Let’s Dance“. In jedem Bundesland wird der Feiertag jedoch unterschiedlich streng ausgelegt – meist bleiben Tanzschulen, Clubs und Kneipen jedoch zu.

Für die Promis bedeutet das eine kurze Pause. Statt Training können die Kandidaten dann also durchatmen. Nur eine Woche später geht es dann jedoch schon wieder weiter – die nächste reguläre Live-Show von „Let’s Dance“ findet am 25. April 2025 statt. Auch andere Sender berücksichtigen den Feiertag – so verzichtet das ZDF beispielsweise auf die „heute-show“.

RTL zeigt an Katfreitag ein Special von „Let’s Dance“

Ganz leer gehen die Fans von „Let’s Dance“ am Karfreitag aber nicht aus. Denn RTL zeigt ein Special zur Tanzshow, welches jedoch nicht live, sondern aufgezeichnet ist. Es geht dabei um die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten.

Das Publikum hat entschieden: Das „Let’s Dance“-Karfreitags-Special zeigt die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten. Aus 207 Prominenten der letzten 17 Staffeln wurden die absoluten Favoriten gekürt. Gezeigt werden die beliebtesten Kandidaten, die die Zuschauer im Laufe der Jahre begeistert haben. Eine spannende Rückschau auf die Top 25 der „Let’s Dance“-Lieblingsstars und die schönsten Momente der erfolgreichsten Tanz-Show Deutschlands.