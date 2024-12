Zuschauer kritisieren Stefan Mross bei „Schlag den Star“ – der Schlager-Star findet nun deutliche Worte

Stefan Mross kämpfte am vergangenen Samstagabend bei „Schlag den Star“ gegen Bülent Ceylan. Der Schlager-Star musste gegen den Comedian eine bittere Niederlage einstecken. Die Zuschauer kritisierten den „Immer wieder sonntags“-Moderator für seine Leistung – dieser schießt nun zurück und lässt den Shitstorm nicht auf sich sitzen.

Der „Immer wieder sonntags“-Moderator konnte nicht abliefern und verlor mit einem gewaltigen Unterschied von 72:19 Punkten. Auf der Instagram-Seite von „Schlag den Star“ häuften sich die negativen Kommentare.

„So einen blutleeren Auftritt habe ich noch nie gesehen“

„Hat Herr Mross heute irgendwie keine Lust? So einen blutleeren Auftritt habe ich noch nie gesehen“, schreibt ein User. „Tut mir leid, aber Stefan Mross kann einfach gar nichts“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Dann kam es in der ProSieben-Show zu einem weiteren peinlichen Moment. Mit 13 Jahren wurde Stefan Mross mit der volkstümlichen Trompetenmusik bekannt. Moderator Matthias Opdenhövel forderte den Schlager-Star deshalb auf, etwas auf Trompete zu spielen – doch das funktionierte in der Sendung nicht. „Nein, die geht nicht. Tot. Die will nicht“, verteidigte sich der Sänger. Auch das sorgte bei den Fans für Unmut: „Der Trompeten-Heini ist eh nicht der Hellste“, äußert sich ein User kritisch in den Kommentaren.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung findet Stefan Mross deutliche Worte. „Man kann einem nicht einfach eine Requisiten-Trompete mit einem unbekannten Mundstück in die Hand drücken und erwarten, dass man irgendetwas Vernünftiges spielt“, zeigt sich der Musiker sauer.

Stefan Mross schießt gegen Matthias Opdenhövel

Das sei eben nicht wie beim Klavier, „bei dem man einfach in die Tasten hauen kann und sofort Töne erzeugt. Eine Trompete ist etwas völlig anderes.“ Und dann stellt er noch klar: „Jeder Blechbläser dieser Welt weiß das.“ Stefan Mross kritisiert auch den „Schlag den Star“-Moderator: „Wenn Matthias Opdenhövel sagt, Trompete spielen sei ja wie Fahrrad fahren, ist er wahrscheinlich sehr, sehr unmusikalisch und kennt sich mit Instrumenten nicht aus.“ Auch im Netz kam der Moderator nicht gut weg. „Matthias Opdenhövel ist der schlechteste Moderator der Welt“, schimpfte ein Nutzer bei Instagram.