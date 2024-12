Stefan Mross: Traurige Worte über den Tod seines Vaters

Für Stefan Mross ist die Weihnachtszeit nicht nur schön. Denn die besinnlichen Tagen rufen auch traurige Erinnerungen zum Tod seines Vaters hervor.

Stefan Mross ist nicht nur Schlagersänger und Moderator der ARD-Show „Immer wieder sonntags“, sondern auch Familienmensch. Besonders in der Weihnachtszeit will die bekannte Persönlichkeit von dem beruflichen Trubel abschalten und viel Zeit mit den Liebsten verbringen.

Bei Stefan Mross und seiner Partnerin Eva Luginger sind die Festtage streng durchgetaktet. An Heiligabend wird zunächst mit den Angehörigen gebruncht, abends geht es dann Evas Familie nach Landshut. Später geht es dann wieder in Richtung Heimat von Stefan Mross. Und das hat auch einen traurigen Grund.

„Die Feiertage sind für uns immer ein bisschen Hin- und Herfahrerei, weil wir auch am 26. Dezember den Geburtstag meines Vaters feiern, der leider nicht mehr bei uns ist. Dann reisen wir wieder nach Traunstein und gehen als Familie zusammen essen“, erzählt Stefan Mross im Interview mit Das Neue Blatt.

Sein Vater Eberhard ist im August 2010 mit gerade einmal 68 Jahren an Krebs verstorben. Mit dem Verlust hatte die Familie heftig zu kämpfen. Insbesondere zu Weihnachten kommen die Erinnerungen wieder hoch. „Früher hat mein Vater stundenlang den Baum mit Lametta geschmückt. Das machen wir heute nicht mehr – aber die Erinnerungen bleiben“, sagt der Schlager-Star.

„Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit für unsere Familie“

Das erste Weihnachten ohne seinem Vater war für Stefan Mross und die Familie sehr hart. „Mein Vater ist kürzlich verstorben. Es wird ein sehr trauriges Fest“, sagte der „Immer wieder sonntags“-Moderator im Jahr 2011 in Das Neue Blatt. Und 2020 räumte er auch im MDR ein: „Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit für unsere Familie, wenn auf einmal von heute auf morgen der Papa nicht mehr mit am Tisch sitzt… Das ging ziemlich schnell.“

Sorgen bereite ihm auch seine Mutter, die an Demenz leidet. „Meine Mama lebt in ihrer eigenen Welt. Wir versuchen sie zu besuchen, so oft wie es terminlich bei uns möglich ist“, meinte die TV-Bekanntheit vor einigen Monaten in der Bild-Zeitung. Dann der Schock: Seine Mutter musste ins Pflegeheim! Ob das auch Auswirkungen auf die Weihnachtsplanung hat, ist nicht bekannt.