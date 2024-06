Wegen Verleumdung: „Hartz und herzlich“-Pascal wurde angezeigt!

Bei „Hartz und herzlich“ bekommen Zuschauer einen Einblick in das Leben von Pascal. Doch nun verkündet der Mannheimer eine Schock-Nachricht bei Instagram: Er wurde wegen Verleumdung angezeigt.

Das Leben in den Benz-Baracken in Mannheim ist nicht immer einfach – die Bewohner erleben dort Höhen und Tiefen. Ob Stress mit den Behörden oder Renovierungsarbeiten – in dem Wohnviertel wird es nie langweilig. Auch Pascal hat viel durchgemacht: Mit seiner Familie zog er sich nach Dessau zurück – doch der Neuanfang verlief alles andere nach Plan. Zudem geriet der 23-Jährige auch mit dem Gesetz in Konflikt. Ihm wurde zudem gekündigt und auch die Freundin hat ihn verlassen – für Pascal lief es zuletzt absolut nicht rund.

Familienstreit eskaliert völlig

Immerhin: Zuletzt versuchte sich Pascal an einer Influencer-Karriere – durchaus konnte er damit einige Erfolge verbuchen. Und auch eine neue Freundin hat der 23-Jährige mittlerweile. Doch jetzt verkündet der Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ die nächste Hiobsbotschaft: Er wurde angezeigt! Bei Instagram postete er ein Video mit dem Titel „Ich wurde angezeigt“ und schildert die genaue Sachlage.

Pascal wurde von seinem Bruder angezeigt

Pascal wurde von seinem Bruder Nico Jonas wegen „Falschbehauptung“ und „Verleumdung“ angezeigt. Dieser hat den Kontakt zu Pascal und seiner Mutter Petra abgebrochen. Vor einigen Monaten meldete sich sein Bruder in den sozialen Netzwerken und erhob schwere Vorwürfe gegen Petra. Pascal verteidigte daraufhin seine Mutter – doch genau das hat ihm nun die Anzeige eingebracht.

Für Pascal ist die Anzeige der „Witz des Tages“

„Hab ich gelogen, weil ich Selina recht gegeben habe, dass sie keine Tierquälerin ist? Weil ich gesagt habe, meine Mutter ist eine Supermutter?“, fragt er in dem Video. Pascal ist über die Anzeige stinksauer und habe erklärt, dass er keine falschen Behauptungen getätigt habe. Die Anzeige habe er als „Witz des Tages“ bezeichnet. Ob die Staatsanwaltschaft das genauso sieht und sich die Familie vor Gericht wiedersehen wird, bleibt abzuwarten.