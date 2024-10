„Hohl in der Birne“: „Hartz und herzlich“-Beate verliert wegen Jobcenter-Lüge von Pascal ihr Bürgergeld

Pascal hat seine Mutter Beate bei „Hartz und herzlich“ in riesige Probleme gebracht. Denn aufgrund einer Jobcenter-Lüge erhält sie kein Bürgergeld mehr. Dieses hat die Behörde nämlich gestrichen.

Beates Sohn Pascal hat in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ großartige Neuigkeiten: Nach einem Vorstellungsgespräch ist er jetzt bei einer Reinigungsfirma angestellt. Trotz seiner Gehbehinderung hat er die ersten Tage im neuen Job gut gemeistert und auch der geänderte Tagesablauf samt frühem Aufstehen stört den 22-Jährigen nicht. Gern würde er auch dauerhaft in dem Betrieb arbeiten, um seine neu gewonnene Unabhängigkeit vom Jobcenter und seine bessere finanzielle Situation aufrechtzuerhalten.

Beate verliert Bürgergeld wegen Lüge von Pascal

Den Job verliert jedoch Pascal innerhalb von wenigen Tagen. Er hat jedoch einen Plan B – und zwar als Influencer bei TikTok durchstarten und damit Geld verdienen. Bei der Anmeldung seines Kleingewerbes hat Pascal angegeben, dass er 2.000 Euro verdient – eine Lüge mit fatalen Konsequenzen. Denn auf der Social-Media-Plattform ist der Mannheimer nämlich gar nicht aktiv und verdient daher keinen einzigen Cent.

„Das, was du mit TikTok machst, wird vom Bürgergeld abgezogen“, hatte ihm sein Namensvetter Pascal gesagt. Offenbar hat der Sohn von Beate nicht richtig zugehört. Denn nicht nur ihm wurde aufgrund der falschen Angabe das Bürgergeld gestrichen, sondern auch seiner Mutter. Darüber ist sie verärgert, denn ihr bleiben deshalb nur noch 100 Euro im Monat: „Was soll ich denn machen? Er versteht ja nicht einmal, was ich sage.“ Und weiter: „Er ist einfach hohl in der Birne!“

„So schlecht wie dieses Jahr ging es mir noch nie“

Beate gesteht schließlich auch: „So schlecht wie dieses Jahr ging es mir noch nie.“ Obwohl sie aufgrund ihres Sohnes derzeit viel Ärger am Hals hat, will sie ihn nicht nochmal rauswerfen. Während sie sich Sorgen macht, sieht Pascal die Situation völlig entspannt – und das, obwohl er die Familie in Schwierigkeiten gebracht hat und nun fast ohne Geld dasteht.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.