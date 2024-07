„Vergeudete Zeit“: „Hartz und herzlich“-Michelle bricht ihre Ausbildung vorerst ab

Bei „Hartz und herzlich“ kämpfen die Protagonisten mit vielen Alltagssorgen – so auch Michelle. Eigentlich wollte die 19-Jährige eine Ausbildung machen – dann zieht sie jedoch ein eindeutiges Fazit.

Von der Schulbank in die Berufswelt – diesen Weg wählen viele Schülerinnen und Schüler. Eine der Hauptfiguren aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ wollte ebenfalls praktische Erfahrungen sammeln und begann eine Ausbildung. Doch diese hat Michelle abgebrochen – zumindest vorerst. Zum Ärgernis ihrer Mutter. Denn diese ist über die Entscheidung ihrer Tochter überhaupt nicht begeistert.

Eigentlich wollte sich die 19-Jährige zur Physiotherapeutin ausbilden lassen. Das Vorhaben erklärte sie jedoch für gescheitert. „Bis jetzt streitet sich das Bafög-Amt mit dem Jobcenter und meiner alten Schule. Irgendwie sind da 1.200 Euro aufgelaufen. Ich sehe die Ausbildung im Moment aber ein bisschen krachen“, sagt Michelle bei „Hartz und herzlich“ laut dem Portal derwesten.

Michelle lässt ihre Ausbildung pausieren

Ob sie die Ausbildung fortsetzen kann, ist unklar. „Das wird dieses Jahr vielleicht nichts mehr. Ich weiß halt nicht, ob sich das Bafög-Amt bis dahin noch entscheidet“, so die 19-Jährige. Jedoch habe sie sich bereits Gedanken zu ihrer Zukunft gemacht: „Und bis nächstes Jahr warten, wäre schon wieder so viel vergeudete Zeit. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen, aber wenn alle Stricke reißen, habe ich noch ein Plan 17.“

Michelle hat vorerst einen Job in einer Bäckerei angenommen. Ihre Mutter kann das nicht verstehen. „Ich hab mich bisschen geärgert, weil ich gesehen habe, wie Michelle gepaukt hat und die Ausbildung dann einfach hingeschmissen hat“, sagt sie in der RTLZWEI-Sendung. Von einem Ausbruch der Ausbildung kann nicht die Rede sein. Michelle wollte nämlich die Physio-Schule wechseln – und zwar dort, wo keine Gebühren anfallen. „Und dann habe ich herausgefunden, dass es hier in Rostock noch eine zweite Schule gibt, die ausbildet“, meint die 19-Jährige. Der Wechsel verlief jedoch nicht wie erhofft – und somit muss Michelle eine Pause einlegen. Der Job in der Bäckerei sei nur eine Übergangslösung. „Ich arbeite ja nur auf Teilzeit da. Es ist ja nicht so, als wäre das mein Hauptberuf“, sagt Michelle.

