Michelle Trachtenberg ist tot: Ihr letztes Bild besorgte die Fans

Michelle Trachtenberg ist tot. Die US-Schauspielerin wurde nur 39 Jahre alt. Ihre letzten Schnappschüsse bei Instagram wirken jetzt besonders rätselhaft.

Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rollen in den US-Serien „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“ bekannt. Am Mittwoch wurde Michelle Trachtenberg von ihrer Mutter tot in ihrer Wohnung in Manhattan in New York aufgefunden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Die Behörden vermuten keine Fremdeinwirkung – die genaue Todesursache soll durch eine Autopsie ermittelt werden. Zuletzt machten sich die Fans immer wieder Sorgen um ihren Gesundheitszustand. Die Schauspielerin hatte eine Lebertransplantation erhalten und kämpfte offenbar mit Komplikationen.

Am 12. Februar postete die Schauspielerin den letzten Schnappschuss bei Instagram. Das Gesicht war schmal und eingefallen. Zudem wirkt sie auf dem Bild traurig. „Eye of the Tiger“ (zu deutsch: Auge des Tigers) hat sie dazu geschrieben. Vor ihrem Tod war der „Buffy“-Star kaum wiederzuerkennen – die Follower machten sich deshalb riesige Sorgen um den Serien-Star.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Michelle Trachtenberg (@michelletrachtenberg)

Im Februar konterte sie zu der Kritik an ihrem Aussehen: „Erklären Sie mir, wie ich krank aussehe. … Haben Sie einen Kalender verloren und nicht bemerkt, dass ich nicht 14 bin. Ich bin 38. Wie traurig für Sie, einen solchen Kommentar zu hinterlassen.“ Und sie wehrte sich wie folgt: „Ich habe in letzter Zeit mehrere Kommentare zu meinem Aussehen erhalten. Ich hatte nie eine Schönheitsoperation. Ich bin glücklich und gesund.“

Zahlreiche Stars nehmen Abschied

Zahlreiche Stars nahmen Abschied von Michelle Trachtenberg. James Marsters, ihr Co-Star aus „Buffy“, lässt in einem Statement gegenüber People verlauten: „Wir haben eine wunderschöne Seele verloren. Michelle war unglaublich intelligent, urkomisch und sehr talentiert.“ Auch „Sex and the City-Star Kim Cattrall schrieb: „Zu jung, zu talentiert – ruhe in Frieden, Michelle.“

Michelle Trachtenberg begann ihre Karriere früh

Michelle Trachtenberg startete ihre Karriere früh. Mit neun Jahren hatte sie in der Nickelodeon-Serie „Pete & Pete“ die Rolle der Nona F. Mecklenberg übernommen. Später stand sie für Filme wie „Harriet, die kleine Detektivin“ vor der Kamera. Große Bekanntheit erlangte sie jedoch mit den Serien „Buffy – Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“. Außerdem hat sie aktiv gegen den Missbrauch von Drogen und Alkohol gekämpft.