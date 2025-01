Traurige Enthüllung: Deshalb lernte Sam Dylan nie die Eltern von Rafi Rachek kennen

Kurz vor dem Dschungelcamp-Einzug ist der Vater von Rafi Rachek verstorben. Nun verrät Sam Dylan die traurigen Gründe, weshalb er die Eltern seines Partners nie kennengelernen durfte.

Es ist eine erschütternde Nachricht, welche Rafi Rachek vor wenigen Tagen mit seinen Fans teilte: Sein Vater ist überraschend verstorben. „Verzeih mir, dass ich nicht der Sohn war, den du dir immer gewünscht hast, denn ich habe es mir nicht ausgesucht, so zu sein, wie ich bin. Wir hatten zwar nicht den besten Kontakt, trotzdem warst du ein wundervoller Vater. Auch wenn ich es dir nicht zeigen konnte, aber ich habe dich unendlich geliebt. Dein Leiden hat endlich ein Ende und nun bist du im Paradies. Ab heute bist du allgegenwärtig“, schrieb Rafi Rachek in einem emotionalen Post bei Instagram.

Auch Sam Dylan war von der Nachricht schwer betroffen: „Wie nah gute und schlechte Nachrichten zusammen folgen können, wurde uns heute bewusst. Erst haben Rafi und ich eine wunderschöne Nachricht erhalten und nur zehn Minuten später wusste ich allein durch seine Tränen, welche Nachricht Rafi erhalten hat.“

Trauriger Grund – deshalb hat Sam Dylan die Eltern von Rafi Rachek nie getroffen

Sam Dylan konnte die Eltern von Rafi Rachek nie kennenlernen. Das hat auch einen traurigen Grund. Denn seine Eltern haben eine ablehnende Haltung gegenüber seiner sexuellen Orientierung. „Wer Rafi jetzt ist, oder wen er liebt – also mich – das akzeptiert die Familie nicht so […]. Und die würden mich auch gar nicht kennenlernen wollen“, erklärte Sam Dylan in einem Interview mit RTL.

Für seine Familie sei Homosexualität „etwas Schlimmes, eine Sünde“

Für seine Familie sei Homosexualität „etwas Schlimmes, eine Sünde“. Deshalb kam nie ein Treffen zustande. Zu seinem Vater hatte Rafi Rachek deshalb kein gutes Verhältnis und sein Bruder brach sogar vollständig den Kontakt ab. Und auch seine Mutter war gegen die sexuelle Orientierung – laut eines früheren Interviews von Sam Dylan habe sie sogar versucht, „Heiler“ von seiner Homosexualität zu „befreien“.

Auch, wenn die familiären Umstände mehr als schwierig sind – in dem Bezug haben Sam Dylan und Rafi Rachek immer zusammengehalten. Sam Dylan ist glücklich, dass sein Partner aufgrund der schrecklichen Nachricht vom Tod seines Vaters ihn trotzdem mit ins Dschungelcamp begleitet. „Ich bin froh, dass Rafi mit mir gereist ist. […] Er hat sich schon vor Wochen unbezahlten Urlaub genommen und möchte einfach nur an meiner Seite sein“, sagte er zu RTL.