Sommer-Dschungelcamp: Rechnet Elena Miras mit Mike Heiter ab?

Elena Miras kehrt nach einer zweijährigen Pause wieder ins Reality-TV zurück. Die ehemalige „Love Island“-Kandidatin kämpft in Südafrika in der Allstars-Staffel vom Dschungelcamp um den Sieg. Ob sie in der Show auch mit ihrem Ex-Freund Mike Heiter abrechnen wird?

„Promiboxen“, „Promi Ninja Warrior Germany“, „Promis unter Palmen“ oder auch „Das große Promi-Büßen“ – überall da, wo „Promi“ drauf steht, ist Elena Miras drin! Denn die Beauty hat in zahlreichen Formaten teilgenommen – bekannt wurde sie aber vor allem durch die Kuppelshow „Love Island“.

Im Jahr 2020 war Elena Miras im Dschungelcamp und nimmt in der Allstars-Staffel in Südafrika teil. Doch auch in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel wurde Elena Miras zum Gesprächsthema. Ihr Ex-Freund Mike Heiter sprach über den nicht bestehenden Kontakt zur gemeinsamen Tochter Ayleen. „Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Person, die dich eigentlich privat kennen sollte, plötzlich ins TV geht und da wird [über dich] gesprochen“, erklärte Elena Miras jetzt in einem Interview mit RTL.

Während der Ausstrahlung konnte sich Elena Miras nicht verteidigen. „Man hat ja gar nicht die Möglichkeit, den Mund aufzumachen“, erklärt Elena Miras. Nach dem Geständnis von Mike Heiter im Dschungelcamp musste Elena Miras einen riesigen Shitstorm ertragen: „Es war für mich gar nicht einfach. Was ich da an Hate bekommen habe…“

Elena Miras will ihre Tochter schützen

Auch, wenn Elan Miras viel dazu sagen könnte – jedoch will sich die Reality-TV-Bekanntheit mit Äußerungen zu dem Thema in der Legenden-Staffel zurückhalten. „Nee, nee, ich will da gar nicht zu Wort kommen, was das Thema betrifft“, meint die Ex-Freundin von Mike Heiter. Und das hat auch einen Grund: Elena Miras will ihre Tochter schützen. „Ich darf und werde meinen Mund nicht aufmachen wegen Ayleen. Es geht nur um sie. Würde es um mich gehen, hätte ich schon lange meinen Mund aufgemacht und würde die ganze Wahrheit sagen“, stellt die 32-Jährige klar.