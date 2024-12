So veränderte „Der Grinch“-Dreh das Leben von Jim Carrey und Taylor Momsen

„Der Grinch“ feierte seine Premiere vor 24 Jahren. Der Streifen gehört zu den Weihnachtsklassikern schlechthin. Jim Carrey und Taylor Momsen spielten darin die Hauptrollen – die beiden haben jetzt verraten, wie der Dreh ihr Leben verändert hat.

Jim Carrey verkörperte in dem Streifen den Grinch und Taylor Momsen spielte sich in ihrer Rolle als das kleine Mädchen Cindy Lou Who in die Herzen der Zuschauer. Mit dem Weihnachtsklassiker feierte die Schauspielerin ihren Durchbruch. Das brachte in dem früheren Alter einige Herausforderungen mit sich.

„‚Der Grinch‘ hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert“

Die Rolle in dem Film hat das Leben von Taylor Momsen verändert. „‚Der Grinch‘ hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert – eine davon war, dass ich ununterbrochen gehänselt wurde“, erzählt die Schauspielerin im Podcast mit ihrem ehemaligen „Gossip Girl“-Kollegen Penn Badgley.

Die Rolle brachte einige Nachteile mit sich: „Jedes Mal, wenn ich eine neue Schule besuchte, kannten die Kinder nicht einmal meinen Namen. Ich war einfach nur das Grinch-Mädchen“, erklärt die Musikerin. In der Schule war sie zahlreichen Hänseleien ausgesetzt. Große Bekanntheit erlangte sie später mit ihrer Rolle in „Gosspi Girl“. Doch auch damit füllte sich Taylor Momsen nicht komplett erfüllt.

Das Anziehen des „Grinch“-Kostüms war eine Tortur

Jim Carrey plauderte vor einigen Jahren gegenüber Entertainment Weekly bereits aus, dass die Rolle eine extreme Herausforderung war. Das bezog der Schauspieler vor allem auf das Anziehen des Grinch-Kostüms. Während des Drehs wurde ihm sogar ein Experte zur Seite gestellt – dieser brachte ihm Techniken bei, wie man am besten mit dem Kostüm und den Schmerzen umgeht.

Jim Carrey ist aus der Filmbranche nicht mehr wegzudenken. Denn neben Rollen wie „Der Grinch“ spielte der Schauspieler in zahlreichen anderen Produktionen mit – dazu zählen etwa Filme wie „Ace Ventura“ und „Die Maske“. Für „Die Truman Show“ und „Der Mondmann“ erhielt er sogar Auszeichnungen wie den Golden Globe.