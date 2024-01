Immer wieder Jim: Das wurde aus den Serien-Stars

„Immer wieder Jim“ wurde zwischen 2001 und 2009 produziert. Hauptdarsteller war James „Jim“ Belushi, welcher sich in der Comedyserie mit zahlreichen Problemen herumschlagen musste. Was wurde aus den Stars der Serie?

In der Emmy-nominierten Comedyserie „Immer wieder Jim“ überzeugt Hollywood-Star Jim Belushi als chaotischer Vater und Ehemann, der sich dem alltäglichen Wahnsinn des amerikanischen Familienlebens mit einer ordentlichen Portion Humor, Einfallsreichtum und Unverfrorenheit immer wieder aufs Neue stellt.

An seiner Seite ist Ehefrau Cheryl (Courtney Thorne-Smith) stets darum bemüht, den Schaden in Grenzen zu halten und ihrem sturen, aber liebevollen Mann Paroli zu bieten. Zusätzlich sorgen drei aufgeweckte Kinder, Jims launischer Schwager Andy und die schnippische Schwägerin Dana dafür, dass niemals Langeweile aufkommt. Dabei will Jim doch nur eines: bei einem kühlen Bier ein Spiel der Chicago Bears genießen!

Das wurde aus den „Immer wieder Jim“-Stars

Jim Belushi alias James „Jim“ Orenthal

James Belushi wurde in Chicago als Sohn albanischer Einwanderer geboren. An der Highschool erkannte ein Lehrer sein Talent und überredete ihn, bei einer Schulaufführung mitzuwirken. Er trat der Theatergruppe seiner Schule bei und besuchte später das Wheaton College und die Southern Illinois University Carbondale – diese schloss er mit Rhetorik und Schauspielkunst ab. Ihn konnte man für die Projekte „Who’s Watching the Kid“ (1978) und der Serie „Working Stiffs“ (1979) begeistern. Ab 1983 trat er in der Comedyshow „Saturday Night Live“ auf. Später war er in zahlreichen Produktionen zu sehen – darunter „Die Glücksritter“ (1983), „Mein Partner mit der kalten Schnauze“ (1989), „Sahara – Wüste des Todes“ (1995) oder „Joe Jedermann“ (2001). In den Jahren 2001 bis 2009 hatte er in die Hauptrolle in „Immer wieder Jim“ inne. Bis heute ist er als Schauspieler aktiv – seine letzten Produktionen waren „Wonder Wheel“ (2017) oder „Gigi & Nate“ (2022). Im Jahr 2011 machte er seine Gichterkrankung öffentlich.

Courtney Thorne-Smith alias Cheryl

Courtney Thorne-Smith verkörperte in „Immer wieder Jim“ die Ehefrau Cheryl. Große Bekanntheit erlangte die Schauspielerin jedoch schon davor: Zwischen 1992 und 1997 spielte sie in der Serie „Melrose Place“ mit und von 1997 bis 2002 in der Fernsehserie „Ally McBeal“. Für die Rolle der Anwältin Georgia Thomas in Ally McBeal gewann sie 1999 den Screen Actors Guild Award. Nach „Immer wieder Jim“ blieb Courtney Thorne-Smith dem Schauspielgeschäft treu: Sie spielte in 51 Folgen der erfolgreichen Sitcom „Two and a Half Men“ mit und war zuletzt in der Serie „Mom“ zu sehen. Ihre Ehe mit dem Medienunternehmer Roger Fishman wurde im Jahr 2007 geschlossen. Im Jahr 2008 kam ihr Sohn auf die Welt.

Larry Joe Campbell alias Andrew „Andy“

Nach seinem Abschluss eines Theater- und Kunststudiums an der Central Michigan University in Mount Pleasant (Michigan) und der Wayne State University in Detroit erlangte der Schauspieler erste Bekanntheit durch eine Gastrolle in der Serie „Friends“. Seinen großen Durchbruch hatte Larry Joe Campbell jedoch mit „Immer wieder Jim“. Daneben war er in zahlreichen Werbespots zu sehen. Er ist Autor von Theaterstücken und Mitglied des Theaterensembles The Second City in Chicago. Zuletzt wirkte er in den Serien „Space Force“ (2020), „9-1-1: Lone Star“ (2022) und „Gänsehaut“ (2023) mit. Er ist mit einer Lehrerin verheiratet und hat fünf Kinder.

Kimberly Williams-Paisley alias Dana

Kimberly Williams-Paisley studierte an der Northwestern University in Evanston (Illinois) und gehörte der Studentenverbindung „Alpha Phi“ an. Ihre erste größere Rolle hatte die Schauspielerin in dem Film „Vater der Braut“ im Jahr 1991. Danach wirkte sie neben „Immer wieder Jim“ in vielen Filmen und Serien mit – unter anderem stand sie für „Geschichten aus der Gruft“ (1994), „Das zehnte Königreich“ (2000) oder „Nashville“ (2012-2013) vor der Kamera. Mit „Where the Light Gets In: Losing My Mother Only To Find Her Again“ veröffentlichte Kimberly Williams-Paisley im Jahr 2016 ihr erstes Buch. Darin schrieb sie unter anderem über ihre Mutter, welche an Demenz erkrankt ist. Seit 2003 ist Kimberly Williams-Paisley mit dem Country-Sänger Brad Paisley verheiratet. In seinem Song „I’m Gonna Miss Her“ trat sie im Musikvideo auf. Das Paar hat zwei Söhne.

Taylor Atelian alias Ruby

Durch ihre Rolle als Ruby in „Immer wieder Jim“, die älteste Tochter von Jim Belushi und Courtney Thorne-Smith, wurde die Schauspielerin einem breiten Publikum bekannt. Für den Young Artist Award für beste Performance in einer Fernsehserie wurde sie nominiert. Außerdem erschien sie im Brad Paisleys Song „Celebrity“ im Musikvideo und war in einigen Werbespots zu sehen. Neben „Immer wieder Jim“ stand sie für „Mother Goose Parade“ (2008) sowie im selben Jahr für den Kurzfilm „Reaper“ vor der Kamera. Danach ist es etwas ruhiger um die Schauspielerin geworden.

Billi Bruno alias Gracie

Billi Bruno wurde bekannt durch ihre Rolle als Gracie, die jüngste Tochter von Jim Belushi und Courtney Thorne-Smith in der Serie „Immer wieder Jim“. Für die beste Performance in einer TV-Serie wurde sie mehrmals für den „Young Artist Award“ nominiert. Sie erschien im Musikvideo zu Brad Paisleys Lied „Celebrity“. Der große Durchbruch blieb jedoch aus.

Mitch Rouse alias „Dr. Ryan Gibson“

Ab der vierten Staffel wirkte Mitch Rouse in „Immer wieder Jim" mit. Nach seinem Schauspielkunst-Studium entwickelte und schrieb Mitch Rouse zwei Fernsehserien für Comedy Central. Vor der Kamera wirkte er in vielen Serien wie „Reno 911!", „Hör mal, wer da hämmert„, „Still Standing" und „Lost at Home" mit. Auch in Filmen wie „Austin Powers – Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat" hatte er Rollen. Zu einer seiner bekanntesten Rollen gehört diese in dem Independent-Film „Sweethearts" im Jahr 1997. Am 19. August 2001 heiratete Mitch Rouse die Schauspielerin Andrea Bendewald.