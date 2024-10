Schlagerstar Lorenz Büffel tritt für seine Familie kürzer

In der Schlagerwelt ist Lorenz Büffel nicht mehr wegzudenken. Der Musiker ist zudem eine feste Ballermann-Größe auf Mallorca. Nun will er für seine Familie kürzertreten.

Im Mai gab der „Johnny Däpp“-Interpret die zweite Schwangerschaft seiner Frau Emily Gierten bekannt. Nun will der Sänger für seine Familie kürzertreten. „Ich werde wirklich kürzertreten“, sagt der Sänger in einem Interview mit Der Westen. Künftig wolle er kaum noch Konzerte in Deutschland spielen, um für seine Familie da zu sein.

Die positive Nachricht für die Fans: Lorenz Büffel bleibt dem Publikum auf Mallorca weiter erhalten und wird auch künftig im Megapark auftreten. Erst kürzlich habe der Stimmungsmacher einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Sein Arbeitgeber steht voll hinter ihm: „Der Megapark hat mega das Verständnis.“

Lorenz Büffel: „Ich liebe meine Familie über alles“

Lorenz Büffel verriet in einem Interview mit KUKKSI Mallorca beim Megapark-Opening im Mai 2024, dass er stolz sei, in dem Partykomplex auftreten zu dürfen. „Das ist mein 18. Jahr im Megapark. So lange darf ich hier schon mein Unheil treiben. Wie sich der Megapark in den vergangenen Jahren entwickelt hat, sowohl von der Schönheit als auch von der Stimmung, bin ich sehr stolz, dass ich schon so lange dabei sein darf“, sagte der Sänger. Die Familie stehe bei ihm jedoch an erster Stelle: „Seit ich meine Frau Emily kennengelernt habe, bin ich Familienpapa zu 100 Prozent. Ich liebe meine Familie über alles“, verriet der Sänger unserer Redaktion.

Emily mit rührendem Post: „Du hast mein Leben für immer verändert und mich zur Mama gemacht“

Erst vor wenigen Tagen widmete Emily ihm einen Instagram-Post. „Du hast mein Leben für immer verändert und mich zur Mama gemacht – du wirst immer mein erstes Baby sein und hast mir gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet“, schrieb sie und fügte hinzu: „Ich freue mich so sehr auf den Moment, wenn du deinen kleinen Bruder zum ersten Mal siehst und darauf, wie wir als Familie gemeinsam wachsen.“

Bereits vor einigen Wochen stellte er in einem Bild-Interview klar: „Wenn es bei Emily losgeht, sage ich alles ab. Da gibt es keine Diskussion, dann möchte ich an ihrer Seite sein.“ Der 45-Jährige hat auch gleich das Geschlecht ausgeplaudert: „Ich freue mich auch, dass wir einen zweiten Jungen bekommen. Die Büffelherde wird größer.“