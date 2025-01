Schauspieler DeRon Horton wurde vor Weihnachten angeschossen

DeRon Horton ist vielen durch die Netflix-Serie „Dear White People“ bekannt. Kurz vor Weihnachten kam es jedoch zu einem dramatischen Zwischenfall: Der Schauspieler wurde angeschossen.

Der Netflix-Star meldet sich mit erschütternden Nachrichten bei seinen Fans. In einem Post bei Instagram berichtet DeRon Horton, dass er kurz vor Weihnachten angeschossen wurde. In den sozialen Netzwerken hat er weitere Details zu dem dramatischen Vorfall preisgegeben.

„Ein paar Tage vor Weihnachten angeschossen zu werden, stand nicht auf meiner Wunschliste“

Der Schuss drang demnach durch das Fenster seines Autos – dabei wurde er am Arm getroffen und zog sich dort schwere Verletzungen zu. „Ein paar Tage vor Weihnachten angeschossen zu werden, stand nicht auf meiner Wunschliste“, schrieb DeRon Horton bei Instagram.

In seinem Post schreibt der Schauspieler weiter: „Ich habe eine Platte und Schrauben in meinem Arm, also kann ich nicht eine Minute lang trainieren, was mich sauer macht. Aber es hätte schlimmer sein können.“

Im Krankenhaus standen danach intensive Untersuchungen an – mittlerweile befindet er sich jedoch wieder zu Hause. „Ich möchte Gott dafür danken, dass er mich beschützt und mir geholfen hat, diese und zahllose andere Situationen zu überstehen. Alle, die nach mir gesehen und sich bei mir gemeldet haben, besonders meine Familie und Freunde. Ich liebe euch alle, danke“, schreibt er.

Durch die Netflix-Produktion „Dear White People“ erlangte DeRon Horton große Bekanntheit. Jedoch war er auch in anderen Formaten wie „American Horror Story“ und „The Last Days of Ptolemy Grey“ zu sehen. Für „Roman J. Israel, Esq.“ arbeitete DeRon Horton auch länger mit Denzel Washington zusammen. „Ich habe das Gefühl, dass er mein Leben irgendwie verändert hat, mein Leben gerettet hat“, schwärmte er damals gegenüber The Hollywood Reporter. Nun blickt er optimistisch in die Zukunft – und hofft, dass er bald wieder vollständig genesen ist.