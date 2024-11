Schauspieler Song Jae Rim stirbt unerwartet mit 39 Jahren

Traurige Nachrichten aus Südkorea: Im Alter von 39 Jahren ist der Schauspieler Song Jae Rim verstorben. Der Drama-Darsteller wurde leblos in seiner Wohnung in Seoul gefunden.

Laut mehreren Medienberichten ist Schauspieler Song Jae Rim tot. Die Todesumstände sind noch nicht geklärt. Der Darsteller wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Der südkoreanische Star wurde nur 39 Jahre alt.

Offenbar wurde ein Abschiedsbrief gefunden

Die Umstände seines Todes werden noch untersucht. In seiner Wohnung wurde offenbar einen Abschiedsbrief gefunden. „Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden“, erklärte ein Beamter der Seongdong Police Station.

In der Trauerhalle des Seoul Yeouido St. Mary’s Krankenhauses soll die Trauerfeier stattfinden. Enge Weggefährten wie Angehörige, Freunde und Kollegen sollen dort Abschied nehmen. Auch ein Trauerzug ist geplant – dieser soll am Donnerstag stattfinden. Im Krematorium der Stadt Seoul soll der Schauspieler seine letzte Ruhe finden.

Song Jae Rim war in zahlreichen Filmen zu sehen. Seinen großen Durchbruch hatte der Schauspieler in dem K-Drama „Moon Embracing the Sun“ im Jahr 2012. An der Seite von Schauspielerin Nam Gyu-ri stand er für den Film „My Military Valentine“ vor der Kamera. Auch in Serien wie „Inspiring Generation“, „I Wanna Hear Your Song“ sowie „Queen Woo“ wirkte der Darsteller mit.

Fans zeigen sich zum plötzlichen Tod von Song Jae Rim fassungslos

Auf Social Media gibt es bereits viele Reaktionen zum Tod des Schauspielers. Zahlreiche User bekunden ihr Beileid. „Das ist schockierend, ich kann es nicht glauben. Einer der respektvollsten Schauspieler, ich habe ihn in vielen Dramen gesehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, möge er in Frieden ruhen“, heißt es in einem Kommentar in den sozialen Netzwerken.

Ein anderer User meint: „Das ist … unerwartet … Was? Was? Ich bin gerade in meiner Leugnungsphase … Er sieht so jung aus, mit 39 Jahren, er könnte eine Familie gründen. Es ist so traurig, dass er jetzt ein schöner und gut aussehender Engel ist. Möge er in Frieden ruhen. Fliege hoch Engel Jaerim. Du wirst vermisst werden.“

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.