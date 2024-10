Sarafina Wollny bricht ihr Schweigen: Das steckt wirklich hinter ihrer Auszeit

In den vergangenen Wochen ist es auf dem Instagram-Kanal von Sarafina Wollny sehr ruhig gewesen. Nun meldet sich die bekannte Persönlichkeit zurück und verrät die Gründe für ihre Auszeit.

Der Content der 29-Jährigen bestand zuletzt fast ausschließlich aus Werbedeals und Rabattcodes. Damit verdient die Tochter von Silvia Wollny viel Geld. Private Updates gab es dagegen weniger. Dass es auf ihrem Instagram-Kanal fast nur Werbeposts gab, sorgt für Kritik bei den Fans. Einige Follower schreiben in den Kommentaren, dass sie die Community „ausnutzen“ oder „vernachlässigen“ würde.

Sarafina Wollny erklärt ihre Gründe für die Auszeit

Nun kehrte die 29-Jährige überraschend in dem sozialen Netzwerk zurück und startete eine Q&A-Runde. „Warum bist du nicht mehr so aktiv auf Insta?“, wollte ein Fan von Sarafina Wollny wissen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten und erklärte die Gründe für ihre Auszeit: „Wir haben uns erstmal voll und ganz auf die Eingewöhnung der Jungs im Kindergarten konzentriert.“

Denn die Zwillinge Emory und Casey sollten eigentlich in der Türkei in den Kindergarten gehen. Nun haben Sarafina und Ehemann Peter ihrem Zweitwohnsitz vorerst doch den Rücken gekehrt. Die Dreijährigen besuchten eine Kindertagesstätte in Nordrhein-Westfalen. Dort sind die Zwillinge immer bis 14 Uhr, bevor sie von Mama oder Papa abgeholt werden.

Langweilig wird es für Sarafina Wollny am Vormittag jedoch nicht. Denn schließlich ist auch Töchterchen Hope, die im Juli ihren ersten Geburtstag gefeiert hat, zu Hause. Die Fragerunde beendet Sarafina Wollny mit einem Versprechen. Denn künftig will die Tochter von Silvia Wollny wieder mehr für Follower da sein. „Hier kommt wieder mehr von uns“, verspricht die Dreifach-Mama. Darüber werden sich ihre Follower freuen.