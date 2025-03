Silvia Wollny bricht mit ihrer Tochter – nun meldet sich Calantha aus dem Krankenhaus

Die Wollnys sind die bekannteste Großfamilie im Fernsehen. Nun kam es jedoch zu einem erbitterten Zoff und Silvia Wollny zieht die Notbremse – das Familienoberhaupt bricht mit einer ihrer Töchter.

Bei den Wollnys brodelt es gewaltig. Zwischen Silvia Wollny und ihrer Tochter Calantha kam es zum Bruch. Seit einigen Jahren kümmert sich die 60-Jährige um Calanthas Tochter Cataleya. Die 24-Jährige behauptet, dass ihr der Kontakt zu ihrer Tochter untersagt wird. Silvia Wollny bestreitet die Vorwürfe aufs Schärfste und postete eine bittere Abrechnung im Netz.

„Man gibt immer sein Bestes, stellt die eigenen Bedürfnisse zurück und versucht, für andere da zu sein. Man bleibt ruhig, hält sich zurück, will keinen Streit – nur Harmonie und Gutes für alle. Doch egal, wie sehr man sich bemüht, egal, wie viel Herz man investiert, es scheint nie genug zu sein. Statt Dankbarkeit oder Anerkennung bekommt man Lügen, Enttäuschung und ungerechte Vorwürfe und wird für Dinge verantwortlich gemacht, die man nicht verschuldet hat“, schrieb Silvia Wollny bei Instagram.

Zwar erwähnt Silvia Wollny nicht, dass es sich um ihre Tochter Calantha handelt – jedoch ist herauszulesen, dass es sich um sie handelt. „Es tut weh zu sehen, wie wenig manche Menschen das Gute in einem schätzen. Wie schnell sie vergessen, wer immer hinter ihnen stand. Und wie leichtfertig sie mit Vertrauen und Ehrlichkeit umgehen. Doch irgendwann lernt man: Nicht jeder verdient die eigene Rücksichtnahme. Und manchmal ist der einzige Weg nach vorne, sich selbst nicht mehr hinten anzustellen. Irgendwann reicht es“, so das Familienoberhaupt.

„Wer das nicht versteht, hat diesen Platz in meinem Leben nicht verdient“

Dann teilt Silvia Wollny noch weiter aus: „Menschen, die nicht sehen, wer wirklich für sie da war, die mit Respektlosigkeit und Undankbarkeit reagieren, brauchen mich nicht Mutter nennen. Denn eine Mutter ist nicht nur jemand, der gibt – sie verdient auch Ehrlichkeit, Anerkennung und Liebe. Wer das nicht versteht, hat diesen Platz in meinem Leben nicht verdient.“

Calantha Wollny meldet sich aus dem Krankenhaus

Der Familienzoff zieht nun auch gesundheitliche Folgen nach sich. Eigentlich wollte Calantha Wollny am Sonntag in den sozialen Netzwerken live gehen. Doch daraus wurde nichts – den Stream hat die 24-Jährige ausfallen lassen. Dazu zeigt sie sich im Wartebereich eines Krankenhauses – und ist sichtlich angeschlagen. „Ich hasse Krankenhäuser“, so die 24-Jährige.

„Ich habe eine Gürtelrose im Gesicht unter dem Auge“

Die darauffolgende Instagram-Story löste große Sorge bei den Fans aus. Denn das Gesicht von Calantha Wollny ist sichtlich angeschwollen. Zudem wirkt der Bereich unter den Augen extrem gereizt. Später klärte Calantha auf, was hinter ihrem Besuch im Krankenhaus steckt: „Hallo Leute, ich habe eine Gürtelrose im Gesicht unter dem Auge.“ Und weiter lässt sie verlauten: „Ich habe starke Schmerzen, da mein halbes Gesicht geschwollen ist.“

Die Krankheit kann durch emotionale Belastungen und Stress ausgelöst werden – allen voran das Zerwürfnis mit Mama Silvia Wollny. Bei einer Gürtelrose handelt es sich um keinen einfachen Hautausschlag – die Krankheit kann gravierende Folgen haben, wenn man sie nicht behandelt. Und vor allem ist Ruhe extrem wichtig.