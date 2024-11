„Real Housewives“-Star Matthew Byars ist mit 37 Jahren verstorben

Der „The Real Housewives of Potomac“-Star Matthew Byars ist verstorben. Der Schauspieler wurde nur 37 Jahre alt. Seine beste Freundin und Co-Star Melissa Gorga teilte in den sozialen Netzwerken einen emotionalen Clip.

Matthew Byars wurde nur 37 Jahre alt. Der Schauspieler ist überraschend verstorben. Co-Star Melissa Gorga bestätigte die traurige Todesnachricht in einem Instagram-Clip. „Warum hast du mir nichts gesagt, Matt?“, fragte sie. Dazu postete sie mehrere Schnappschüsse von sich und Matthew Byars. „Ich weiß, das Leben war hart. Ich weiß“, meint sie.

„Ich wünschte, ich hätte dich retten können“

Melissa Gorga spricht in dem Video auch von seinem Humor: „Deine Witze – du hattest sie immer. Du hättest auf der Bühne stehen sollen.“ In den emotionalen Zeilen heißt es wieder: „Ich wünschte, ich hätte dich retten können. Danke für die Erinnerungen. Geh fliegen – bring sie zum Lachen.“

Auch andere Stars aus „The Real Housewives of Potomac“ trauern um ihren Kollegen. Charrisse Jackson-Jordan schrieb „Ruhe in Frieden“ in den sozialen Netzwerken und postete ein Bild von sich und Matthew Byars. Der 37-Jährige wurde in der dritten Staffel der Show von Housewife Karen Huger vorgestellt. In einem Interview mit The Daily Dash sprach sie damals über das Verhältnis zu Matthew: „Als das Leben für ihn schwierig war, habe ich ihm die Hand gereicht und ihm gesagt, er solle zur Schule gehen, was er auch tat, und jetzt arbeiten wir zusammen.“ Sie nannte ihn einen „wahren Freund“.

Bekannt wurde Matthew Byars durch die Produktion „The Real Housewives of Potomac“. Nicht nur Co-Stars, sondern auch zahlreiche Fans sind fassungslos. „So jung ist er gestorben. Das tut mir wahnsinnig leid“ oder „Ruhe in Frieden, Matthew. Man wird dich vermissen“, heißt es in den Kommentaren. Nähere Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt.