Kampfsport-Star Hakaraia Wilson ist mit 26 Jahren verstorben

Der neuseeländische Kampfsport-Star Hakaraia Wilson ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Offenbar wurde er auf einem Festival tot aufgefunden. Nun meldet sich auch die Behörden zu Wort.

Der Tod von Hakaraia Wilson kam sehr unerwartet – jedoch bestand aufgrund der Sportart immer ein hohes Verletzungsrisiko. Am 31. Januar 2024 besuchte er noch ein Festival in Neuseeland. Aufgrund eines „plötzlichen Todesfalls“ musste die Polizei auf das Gelände gerufen werden.

„Der Tod ist nicht verdächtig und wurde an den Gerichtsmediziner weitergeleitet“, erklärte ein Sprecher der Behörden laut dem Portal Te Ao News. Zur Todesursache haben die Ermittler bisher keine Angaben gemacht.

Erst im November lag Hakaraia Wilson im Krankenhaus

Als Kampfsportler zog er sich jedoch immer wieder Verletzungen zu. Auf seinem Instagram-Kanal teilte er erst im November einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus. Damals musste Hakaraia Wilson am Arm operiert werden. Er hat seiner Community jedoch versprochen, bald wieder in den Ring steigen zu wollen. Kurz vor der Operation fand ein Fight statt, aus welchem er als Sieger hervorging.

Als talentierter und entschlossener Kämpfer hat er sich in verschiedenen Disziplinen einen Namen gemacht, darunter Mixed Martial Arts (MMA), Kickboxen und traditionelle Kampfsportarten. Schon früh zeigte er Interesse an Kampfsportarten und begann, sich mit verschiedenen Techniken auseinanderzusetzen. Nach ersten Erfahrungen mit Judo und Taekwondo fand er schnell seinen Weg in die Welt des Kickboxens und der MMA, wo er seine wahre Leidenschaft entdeckte.

Bis zu seinem Tod war er Teil des Kampfklubs der Oliver MMA and Fitness Gym, die von dem Gründer Steve Oliver geleitet wird. Dieser lässt bei Facebook verlauten: „Es gibt keine Worte, die wirklich erfassen können, was wir alle in diesem Moment fühlen. Haks, dein Vermächtnis wird in jedem von uns weiterleben – dein Lächeln, dein Lachen, deine Herzlichkeit und dein Kämpfergeist. Ruhe in dem Wissen, dass deine Zeit hier, auch wenn sie viel zu kurz war, ein Zeichen hinterlassen hat, das niemals verblassen wird.“