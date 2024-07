Public Viewing in Gefahr? Hitze-Keule bis zu 37 Grad schlägt zu – danach drohen schwere Unwetter

Das Wetter in den kommenden Tagen bringt uns den Sommer nach Deutschland. Mit bis zu 37 Grad schlägt die Hitze-Keule richtig zu. Danach drohen jedoch heftige Unwetter. Ist das Public Viewing zur Fußball-EM in Gefahr?

Der Sommer schlägt jetzt voll zu! Am Dienstag und Mittwoch steigt das Thermometer deutlich über 30 Grad. An den beiden Tagen finden die EM-Halbfinals statt und zahlreiche Fans werden beim Public Viewing auf den Fanmeilen sein. Ist das jedoch überhaupt möglich? Denn nach der Hitze drohen extrem schwere Unwetter – und das teilweise in der ganzen Republik.

Erst 37 Grad – danach folgen schwere Unwetter

„Es wird eine kurze Blitz-Hitze in diesem Jojo-Sommer. Dienstag bis 34 Grad, Mittwoch ganz im Osten zu Polen bis 36 oder 37 Grad. Aber ab Dienstagabend schon im Westen, am Mittwoch auch im Osten Gewitter. Der Donnerstag und Freitag wird schwülwarm und gewittrig, aber mit Sonnenschein“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Dienstagabend mit schweren Gewittern im Westen Deutschlands – hier dürfte das Public Viewing zum EM-Halbfinale wackeln. Im Osten bleibt es dagegen sehr heiß und sonnig – am Mittwoch drohen jedoch auch hier schwere Unwetter. Davor wird es mit bis zu 37 Grad knackig heiß.

Nach den Hitze-Tagen geht es wettermäßig eher durchwachsen weiter. Denn in Richtung Wochenende wird es deutlich kälter. „Eine erhebliche Kreislaufschaukel kommt auf uns zu. Die Temperaturen gehen zunächst kräftig nach oben. Zum Wochenende kündigt sich starker Regen und ein deutlicher Temperatursturz an. In der kommenden Woche stehen die Zeichen dann wieder ein wenig mehr auf Sommer, ganz ohne Regen werden wir aber voraussichtlich auch dann nicht auskommen“, meint Klimatologe Dr. Karsten Brandt von donnerwetter.de in der Bild.