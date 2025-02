Winter-Comeback: Schnee bis ins Flachland möglich – nachts bis zu Minus 15 Grad

Der Winter dreht in Deutschland nochmal richtig auf und bringt Schnee bis ins Flachland. Besonders am Donnerstag und Freitag wird es glatt und vor allem extrem kalt.

Am Donnerstagmorgen schneit es zwischen 5 und 9 Uhr auf einem breiten Streifen von Köln bis Berlin. Im Osten bleibt der Schnee definitiv auch liegen. Im Westen kann sich auch Regen untermischen.

Bis zu Minus 15 Grad nachts möglich

Der Schnee fällt bis ins Flachland – besonders nördlich von Berlin kann bis zu zehn Zentimeter Neuschnee herunterkommen. Auch im Norden deutet alles auf eine geschlossene Schneedecke hin. Der Winter könnte nochmal seine volle Kraft zeigen. Denn neben den Schneefällen wird es richtig kalt – nachts kann es bis auf Minus 12 Grad heruntergehen und auch tagsüber steigt das Thermometer kaum über den Gefrierpunkt. Noch kälter könnte es in der Nacht zum Sonntag werden – das sind durchaus Werte von bis zu Minus 15 Grad möglich.

Wetter-Experte: Deutschland ist wieder im Frost-Griff

„Das Wetter wird wieder kälter, und es kommen Schnee und Schneeregen. So eine fiese nasse Kälte breitet sich aus. Deutschland ist wieder im Frost-Griff“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de in der Bild-Zeitung. Milder wird es wohl erstmal nicht. „Leider ist keine deutliche Erwärmung in Sicht, bis nach der Bundestagswahl am 23.2. scheint es kalt zu bleiben“, meint der Wetter-Experte.

Am Donnerstag und Freitag fällt Schnee in vielen Regionen. Am Wochenende kommt zwar die Sonne mal durch und die Schneefälle lassen etwas nach – jedoch wird es richtig kalt. Meist bleiben die Temperaturen tagsüber um den Gefrierpunkt – nur am Rhein wird es mit bis zu 5 Grad etwas milder. Nachts gibt es mit bis zu Minus 15 Grad landesweiten Frost.