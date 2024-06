„Prominent getrennt“ 2024: Dieses Ex-Paar gewinnt die Staffel!

In der letzten Folge von „Prominent getrennt“ treten die Ex-Paare letztmalig gegeneinander an. Im Finale wurde entschieden, welches Ex-Paar aus der Show geht und das Preisgeld absahnt.

Sie haben gekämpft und gelitten: Mit viel Drama und heftigen Aussprachen endete die diesjährige Staffel von „Prominent getrennt“. Tim Kühnel und Melina Hoch sowie Tommy Pedroni und Sandra Sicora haben es ins Finale geschafft und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch am Ende konnte nur ein Ex-Paar die Show als Sieger verlassen.

Dieses Ex-Paar gewinnt die Staffel von „Prominent getrennt“

Letztendlich konnte sich das einstige „Love Island“-Paar in der Show durchsetzen. „Wir sind unfassbar happy, dankbar, für alles, was wir erlebt haben! […] Darf ich vorstellen: Gewinner und Gewinnerin von ‚Prominent getrennt‘ Staffel drei!“, freut sich Tim Kühnel. Zuvor hatte sich der Cast bei „Prominent getrennt“ mächtig verzockt. Im Pott blieben deshalb nur 1.000 Euro – dieser wurde um 10.000 Euro aufgestockt. Mit nach Hause nehmen dürfen die beiden nun insgesamt 11.000 Euro.

Nicht nur das Geld spielte eine Rolle. Denn das ehemalige Paar musste sich der Vergangenheit stellen. „Warum hast du im Klub mit einer anderen rumgeknutscht, obwohl wir uns wieder angenähert haben?“, fragte Melina Hoch. Ihr Ex-Freund offenbarte darauf: „Es ist ja nicht so, als ob es nur dich mitgenommen hätte. Denkst du, ich bin stolz darauf? Aber in dem Moment habe ich einfach nicht so weit gedacht.“

Bei „Prominent getrennt“ kam es kurz vor dem Finale noch zum Zoff. Tommy und Sandra gerieten heftig aneinander, aber schnitten beim folgenden Spiel am besten ab und bekamen so das erste Final-Ticket. Auch zwischen den Streithähnen Chiara und Lukas waren die Fronten weiter verhärtet. Melina und Tim waren bei der Challenge „Paddel um dein Leben, Hase!“ jedoch schneller und bekamen das zweite Ticket für das Finale – und am Ende konnten sie sich durchsetzen.

Die finale Folge von „Prominent getrennt“ ist bei RTL+ verfügbar.