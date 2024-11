„Prominent getrennt“: Diese Ex-Paare sind in der vierten Staffel dabei

Man nehme acht öffentliche Trennungen, unausgesprochene Konflikte und eine Prise emotionalen Ballast – fertig ist der Exen-Kessel und damit der Start für die Dreharbeiten der vierten Staffel „Prominent getrennt“ in Südafrika.

Acht prominente Ex-Paare stellen sich dort ihrer ultimativen Herausforderung: ihren ehemaligen Partnerinnen und Partnern! Gemeinsam müssen sie ihre alten Streitigkeiten begraben und beweisen, dass sie noch immer als Team funktionieren können. Denn es winkt ein Gewinn von bis zu 100.000 Euro.

Das sind die Ex-Paare bei „Prominent getrennt“

Marco Cerullo & Christina Grass

Marco suchte 2017 bei „Bachelorette“ Jessica Paszka nach der großen Liebe, jedoch ohne Erfolg. Ebenso erging es Christina, die 2019 bei „Bachelor“ Andrej Mangold keine Liebe fand. Die beiden trafen sich 2019 bei „Bachelor in Paradise“ und verliebten sich sofort. Marco machte Christina Anfang 2020 einen Heiratsantrag vor laufender Kamera, aber kurz darauf verkündeten sie ihre Trennung. Glücklicherweise gab es später ein Happy End für das Paar und sie kauften ein Haus. Allerdings belasteten Renovierungsarbeiten ihre Beziehung. Im Juli 2024 bestätigte Marco die Trennungsgerüchte, ohne jedoch die genauen Gründe zu nennen. Marco zog vorübergehend nach Ibiza und Mallorca, plant aber, vorübergehend zu seinen Eltern zu ziehen. Sie teilen immer noch das Haus, allerdings nicht zur gleichen Zeit. Beide sind motiviert, bei „Prominent getrennt“ erfolgreich zu sein, nachdem sie zuvor knapp den Sieg in anderen Sendungen verpassten. Christina meint: „Wir sind so ein starkes Team und haben es bisher immer ins Finale geschafft.“

Jana Klein & Sidar Sahin

Jana und Sidar trafen sich bei der Datingshow „Are You The One“ und wurden ein Paar. Obwohl Jana anfangs zwischen Sidar und einem anderen Kandidaten hin- und hergerissen war, entschied sie sich beim Wiedersehen der Show für Sidar. Sie zogen gemeinsam in ihre erste Wohnung, doch im August 2024 trennten sie sich still und heimlich, ohne dies öffentlich zu bestätigen. Ein großer Streit eskalierte, als Jana über Instagram Bilder von Sidar mit einer anderen Frau erhielt. Zunächst gab Sidar an, dass die Frau nur ein Foto mit ihm machen wollte, gestand dann aber ein, dass sie auch Nummern austauschten und sich unterhielten. Jana warf Sidar daraufhin aus ihrer Wohnung. Sidar erklärte, dass er durch seine Erfahrung in der Show Zweifel hatte und daher unterbewusst den Kontakt zu anderen Frauen aufrecht hielt, falls Jana ihn verlassen würde. Jana hingegen war frustriert, da sie alles dafür getan hat, um Sidar Sicherheit zu geben. Sidar hat Jana oft geschrieben und versucht, sie zu erreichen, doch sie reagiert nicht. Jana kann nicht ganz loslassen, ist aber auch von Sidar enttäuscht. Obwohl sie weiterhin Gefühle füreinander haben, sehen sie derzeit keinen Weg zurück. Beide hoffen, dass die Teilnahme an der Show „Prominent getrennt“ ihnen hilft, ihre Streitigkeiten zu klären und möglicherweise wieder zueinander zu finden.

Alan Wey & Pamela Ghazal

Pamela Ghazal, auch bekannt als Pam, war Teilnehmerin beim „Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“. Sie hatte kein Glück in der Liebe und versuchte es zuletzt mit Alan Wey, dem ehemaligen Schweizer Bachelor. Sie hatten einige Probleme und stritten oft. Alan beendete schließlich die Beziehung. Sie hatten ein unschönes Abschiedstreffen und Alan blockierte sie überall. Obwohl sie getrennt sind, haben sie immer noch starke Gefühle füreinander. Die Trennung hinterließ tiefe Spuren bei Alan und Pam. Sie haben derzeit keinen Kontakt und machen sich gegenseitig Vorwürfe. Pam möchte bei „Prominent getrennt“ eine richtige Aussprache mit Alan, während er bereits abgeschlossen hat. Trotz ihrer Differenzen wollen sie in den Spielen gut performen und ein starkes Team bilden. Die Trennung der beiden hinterließ sowohl bei Alan als auch bei Pam tiefe Spuren. Aktuell haben sie keinen Kontakt zueinander und machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Für Pam ist vor allem die „Zeit zu zweit“ bei sehr wichtig, denn sie sehnt sich nach einer richtigen Aussprache. Alan hingegen hat mit dem Thema bereits abgeschlossen und betont, dass er Pam bereits alles mitgeteilt habe und der Redebedarf nur einseitig sei. Aber da sein Ehrgeiz ihn packt, will Alan vor allem in den Spielen performen und trotz der Differenzen mit Pam ein starkes Team bilden. Vor allem aber glaubt Alan: „Wir sind die perfekte Mischung aus Körper und Köpfchen.“

Yeliz Koc & Jannik Kontalis

Nach ihrer Beziehung mit Johannes Haller und einem öffentlichen Streit mit Jimi Blue Ochsenknecht, dem Vater ihrer Tochter Snow, war Yeliz als Single bereit für das Abenteuer „Make Love, Fake Love“ und lernte dort Jannik kennen. Im April 2023 behauptete sie, dass Jannik sie betrogen habe, was zu einem Social-Media-Streit führte. Die beiden versöhnten sich jedoch und waren wieder ein Paar. Im Juni 2023 gab es erneut Gerüchte über eine Trennung, als beide ihre Paar-Bilder entfernten. Jannik bestätigte schließlich in seiner Instagram-Story die Trennung von Yeliz, betonte jedoch, dass er den Kontakt zu ihrer Tochter halten wollte. Es gab Sticheleien zwischen Jannik, Jimi Blue und Yeliz. Während ihrer Beziehung hatte Gerda Lewis, Yeliz vor Jannik gewarnt, da eine Freundin bereits negative Erfahrungen mit ihm gemacht haben soll. Später im Herbst 2023 wurde bestätigt, dass Jannik und Gerda Lewis, ein Paar waren. Doch nun haben sich die beiden ebenfalls getrennt und Gerda macht ihrem Ex ähnliche Vorwürfe. Jannik soll sie betrogen haben. Yeliz kommentierte die Fremgehvorwürfe in ihrer Instagram-Story mit Häme und eine weitere Auseinandersetzung zwischen dem Ex-Paar bahnte sich an. Obwohl beide Fehler in ihrer Beziehung zugaben, scheint es immer noch keine Versöhnung zu geben. Vielleicht schaffen sie es bei „Prominent Getrennt“, sich wieder anzunähern: „Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen und aussprechen werden“, sagt Jannik.

Laura Peuker & Jonny Jaspers

Laura und Jonny waren beide Verführer:innen in der vierten Staffel von „Temptation Island“. Nachdem sie ihre Beziehung im Juli 2022 bestätigten, trennten sie sich im September aufgrund von Streitigkeiten. Später trafen sie sich bei „Ex on the Beach“ wieder und entschieden sich, es noch einmal zu versuchen. Sie verließen die Show als Paar, zogen zusammen und planten, im Oktober 2025 zu heiraten. Allerdings gab es Kommunikationsprobleme und fehlendes Vertrauen, vor allem von Jonnys Seite. Sie versuchten zu reden, aber es half nichts, und Laura warf Jonny aus der Wohnung. Obwohl Jonny noch eine Chance wollte, wusste Laura, dass er sie wieder hintergehen würde. Laura ist verärgert, dass er in der Öffentlichkeit als der „liebe und unschuldige Jonny“ dargestellt wird und leidet unter dem Anblick ihrer gemeinsamen Wohnung. Sie möchte bei „Prominent getrennt“ einiges klären, während Jonny kalt bleibt und keine Klärung sucht. Trotzdem glaubt er, dass sie ein gutes Team bei den Spielen abgeben werden, obwohl Laura ein „Sturkopf“ ist.

Jennifer Iglesias & Nico Müller

Jennifer Iglesias und Nico Müller waren Teilnehmer der siebten Staffel von „Love Island“ im Frühjahr 2022. Sie wurden ein Paar und gewannen die Show. Sie planten, sich ein Partner-Tattoo zu stechen, um ihre Liebe zu besiegeln. Doch kurz danach löschten sie gemeinsame Fotos und entfolgten sich auf Instagram. Jennifer erwähnte in einem Instagram-Post, dass sie private Dinge klären müsse, während Nico angab, dass das Zusammenleben gescheitert sei. Später behauptete Jennifer bei „Promi Big Brother“, dass Nico sie mit einer Escort-Dame betrogen habe. Nico wehrte sich in einer Instagram-Story gegen diese Vorwürfe und behauptete, dass Jennifer ihn mit einem befreundeten Musikproduzenten betrogen habe. Es entbrannte ein öffentlicher Rosenkrieg, der bis heute nicht gelöst ist. Nico möchte bei „Prominent getrennt“ die Gelegenheit nutzen, um Dinge klarzustellen, die von Jennifer falsch dargestellt wurden. Trotz ihrer Differenzen wollen sie in den Spielen zusammenarbeiten und ihren Ehrgeiz zeigen.

Ariel & Giuliano Hediger

Ariel und Giuliano lernten sich in einem Club kennen und wurden schnell ein Paar. Sie zogen zusammen und planten sogar eine Hochzeit. Ende 2023 machte Giuliano Ariel einen Antrag in der Wüste Ägyptens, den sie freudig annahm. Anfang 2024 waren sie gemeinsam in der RTL+-Show „Love Fool“ zu sehen, wo sie vorgaben, Single zu sein, was zu Konflikten zwischen ihnen führte. Kurz vor dem Finale wurden sie jedoch als Paar enttarnt. Beim Wiedersehen überraschten sie alle mit der Ankündigung, dass sie Nachwuchs erwarten. Ihre Tochter Ileyna Amani wurde im April 2024 geboren, doch die Beziehung bröckelte. Sie stritten sich immer öfter, und Ariel beschreibt Giuliano als „zweites Kind“, da er oft davonlief, wenn sie versuchte, Konflikte anzusprechen. Seit der Geburt ihrer Tochter schien er sich zu verändern und zeigte wenig Interesse. Sie versuchten es für ihre Tochter, aber letztendlich entschieden sie sich für eine Trennung. Giuliano zog vorübergehend zu seiner Mutter, während Ariel und Ileyna in der Wohnung blieben. Derzeit haben sie kaum Kontakt, außer wenn Giuliano seiner Tochter am Telefon „Gute Nacht“ sagt. Giuliano hofft, dass sie in Zukunft neutral miteinander sprechen können, um alles in Bezug auf Ileyna zu regeln, wobei er darauf wartet, dass Ariel den ersten Schritt macht. „Bei Promiment Getrennt bin ich mit ihr ein Team und wir müssen zusammenhalten.“

Felix Davidson & Babu

Als der selbsternannte Frauenschwarm Felix seine Babu auf einer Geburtsparty kennenlernte, hat es sofort gefunkt. Bei Felix, bekannt als Verführer aus „Temptation Island“ 2022 und als erstes männliches Doppelmatch aus „Are You the One – Realitystars in Love“ im selben Jahr, und Babu, entwickelten sich schnell große Gefühle. Für ihn war sie die erste Frau, in die er sich verliebt hatte. Auch für Babu, die zuletzt als Beauty bei „Beauty & the Nerd“ zu sehen war, war es mit Felix „die ganz große Liebe“. Ein gemeinsamer Urlaub in Afrika sollte ihr Liebesglück auf die nächste Probe stellen. Doch zu dem geplanten Liebesurlaub ist es leider nie gekommen, denn Felix hat den Flug storniert, nachdem sie sich gestritten haben. Damit war dann auch Schluss, denn wirklich vernünftig darüber reden konnten die beiden bisher einfach nicht. Felix spricht von Kommunikationsproblemen, Babu von fehlender Wertschätzung seinerseits. Mehrere Monate ist die Trennung her und seitdem herrscht absolute Funkstille zwischen den beiden. Für Babu stehen noch zu viele offene Fragen im Raum, die sie schließlich bei „Prominent getrennt“ geklärt haben will. Immerhin in einer Sache sind sich Felix und Babu einig: In den Spielen werden sie überzeugen, da sie beide extrem ehrgeizig und verbissen sind. „Wir sind stark und zielstrebig, ich glaube wir können es weit schaffen“, sagt Babu.

Die vierte Staffel wird derzeit in Südafrika gedreht. Ausstrahlung ist im kommenden Jahr auf RTL+.