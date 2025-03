„Let’s Dance“ 2025: Das sind die Tänze der vierten Show

Bei RTL steht die vierte Live-Show von „Let’s Dance“ an. Das Motto ist Dance Battles & „Summer Vibes“ – am Ende muss jedoch ein Tanzpaar die Show verlassen.

Sommer, Sonne, Tanzvergnügen – und das im März: Am Freitag wird das Tanzparkett bei „Let’s Dance“ zum Strand der guten Laune! Die elf prominenten Tänzerinnen und Tänzer und ihre Profi-Partner:innen tanzen zu mitreißenden Sommer-Songs. Doch das ist noch nicht alles! In zwei Dance Battles treten sie in zwei Teams gegeneinander an.

Das sind die Tänze der vierten „Let’s Dance“-Show

Musikerin Jeanette Biedermann mit Vadim Garbuzov:

Charleston: „Juice“ von Lizzo

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke:

Quickstep: „Walkin’ On Sunshine“ von Preluders

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel:

Samba: „Magalenha“ von Sergio Mendez

Content Creatorin Paola Maria mit Massimo Sinató:

Rumba: „Senorita“ von Shawn Mendes & Camila Cabello

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin:

Rumba: „California Dreamin‘“ von Diana Krall

Schauspielerin Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov:

Cha Cha Cha: „Oye Como Va“ von Santana

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova:

Quickstep: „Coco Jambo“ von Mr. President

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel:

Slowfox: „Sunny“ von Boney M

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster:

Charleston: „In the Summertime“ von Mungo Jerry

Entertainer Marc Eggers mit Renata Lusin:

Charleston: „Mambo No.5“ von Lou Bega

Musiker Ben Zucker mit Malika Dzumaev:

Cha Cha Cha: „Caribbean Queen“ von Billy Ocean

Das sind die Dance Battle Gruppen

Team „Ananas“: Fabian Hambüchen, Jeanette Biedermann, Simone Thomalla, Marie Mouroum, Marc Eggers, Paola Maria

Team „Flamingo“: Christine Neubauer, Diego Pooth, Taliso Engel, Ben Zucker, selfiesandra

Wer kann die Jury auf dem Tanzparkett überzeugen? Wer tanzt sich in die Herzen der Zuschauer? Und wer muss die Show verlassen? Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die insgesamt 13 Liveshows, in der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr.